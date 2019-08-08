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Онлайн разбор полетов между ПСРМ и ACUM: что ждет от политиков Молдова

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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Между партнерами по коалиции возник первый, если не спор, то предмет для него, – предложено подписать новое политическое соглашение, чтобы расставить точки над "i" по внутренней и внешней политике. Куда заведут переговоры большинства, выяснял обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Молдавский политический класс должен развивать государство и экономику страны, а не набирать кредиты, идти на поводу у МВФ и вести геополитические игры, заявил Sputnik директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп.

Заседание парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Батрынча: ПСРМ настаивает на срочном подписании соглашения с ACUM

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной". Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной и призвал все стороны проявить мудрость и политическую зрелость. Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула о разногласиях внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации". Этот "онлайн разбор полетов" между партнерами по коалиции прокомментировал в беседе со Sputnik Валерий Осталеп.

"Когда политики приходят к нам во время избирательных кампаний, то они убеждают в том, что у них есть видение, программа и люди, и они точно знают, что надо делать. Как гражданин, здесь живущий, считаю, что большинство из тех, кого назначили на должности, - это случайные люди. Не вижу тех, кто знает, что конкретно надо делать, а вижу лишь хаос в тех заявлениях, которые они озвучивают, потому что их слова абсолютно противоречивы", - сказал Осталеп.

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По его мнению, со стороны политиков не видно и конкретных действий. 

Игорь Додон и Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Все эти составляющие заставляют меня довольно сильно нервничать, как гражданина. Потому что, если сегодняшние политики собираются опять "заводить" песню, которую мы уже лет десять слышим о том, кто, за что и как виноват, подписывать разные документы, перекидывать друг на друга ответственность, играть в руководство страной, то, конечно, такой хоккей нам не нужен", - отметил Осталеп.

Как считает эксперт, подобный опыт у Молдовы уже был. По его мнению, "вместо того, чтобы публично обмениваться репликами, эти люди должны сесть и договориться между собой о приоритетах, которые интересуют всех".

"Не вывод каких-то мифических войск, не войну с туалетами и прочую бессмыслицу…, а конкретные вещи, касающиеся экономики, рабочих мест - сколько их, откуда возьмутся новые и каким образом. Необходимо уже перестать идти на поводу у заокеанских советников, это, порядком, всем надоело. Какое, к примеру, отношение имеет американский посол к внутренней политике? Он не имеет права по своей должности ни комментировать, ни давать советы и вообще не имеет права в это все вмешиваться", - добавил собеседник.

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Осталеп подчеркнул, что люди хотят меньше видеть политиков по телевидению в Бухаресте и Брюсселе, а больше в селах, чтобы они слышали, чего действительно хотят граждане страны.

"Они должны развивать государство и молдавскую экономику – это не опять в который раз брать взаймы, идти на поводу у МВФ, играть в геополитику. Для этого надо чаще бывать в молдавских селах. Тогда программа действий будет ясна всем, и тогда будет меньше геополитики, а больше конкретики", - заключил Осталеп.

Владимир Брутер
© Sputnik /
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Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня политическое соглашение. Парламентариям тогда удалось достичь предварительных договоренностей о временном политическом соглашении. Тогда же они определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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