Пятая годовщина свадьбы с ЕС: как Кишинев строит диалог с Москвой и Брюсселем

Между партнерами по коалиции – ПСРМ и ACUM - возникло первое недопонимание. Именно поэтому социалисты предложили срочно подписать новое политическое соглашение, где будут четко определены задачи не только внутренней политики, но и отношений Кишинева с Москвой, Брюсселем и Вашингтоном.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. У Молдовы константа в наших отношениях с Российской Федерацией, и она основана на очень четких и внятных интересах, которые есть у республики, заявил в эфире радиостудии Sputnik директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп.

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной". Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной и призвал все стороны проявить мудрость и политическую зрелость. Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула о разногласиях внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

ACUM и ПСРМ пора договориться всерьез и надолго>>>

Отвечая на вопрос, могут ли противоречия между партнерами по коалиции каким-то образом повлиять на молдавско-российские отношения, Осталеп отметил, что одна из бед республики заключается в том, что молдавской дипломатией занимаются не профессионалы, а в большинстве случаев дилетанты.

"Ни Россия, ни Молдова географически не меняют своего расположения. Это значит, что у нас константа в наших отношениях с РФ, и она основана на очень четких и внятных интересах, которые у нас есть", - сказал собеседник.

По его словам, именно Кишинев на протяжении последних лет постоянно выдумывает какие-то страшилки, что во всем всегда виновата Россия.

"У Москвы же есть очень четкое понимание наших отношений. Уверен, что те люди, которые занимаются Молдовой в России, каждый раз удивляются, насколько можно упускать столько возможностей, которые у нас есть в отношениях с этим государством", - подчеркнул эксперт.

Союз ПСРМ и ACUM: что надо сделать коалиции, чтобы не распасться>>>

Как считает Осталеп, "к сожалению, политики из-за своих узких соображений, из-за того, что они создают отвлекающие маневры, из-за своей некомпетентности выдумывают внешних врагов, чтобы отвлекать и стравливать народ". Впрочем, добавил собеседник, у Молдовы есть еще и кое-кто из геополитических "партнеров", которые в этом заинтересованы.

"Внешней политикой Молдовы должны заниматься люди не случайные, не те, кто только начинает понимать и разбираться, что происходит, а его уже снимают с должности", - сказал эксперт.

От сотрудничества с Россией Молдова может только выиграть

Осталеп подчеркнул, что без Российской Федерации, во-первых, невозможно найти формулу решения приднестровской проблемы. "Этот вопрос надо обсуждать спокойно, в нормальном режиме, без агрессии и выдумок, вникать в суть дела", - пояснил директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности.

Эксперт обратил внимание на огромное число граждан Молдовы, которые работают в РФ и перечисляют деньги на родину. По статистике, Россия остается лидером по числу денежных переводов в Молдову из-за рубежа. "Наши люди там работают, а, значит, нужно думать о том, как поблагодарить Россию за предоставленные рабочие места. А, во-вторых, как сделать так, чтобы нашим согражданам было там проще", - сказал Осталеп.

Еще один момент, как отметил эксперт, касается экономических отношений между двумя странами.

"Напомню, что из-за исключительной недальновидности молдавских руководителей в 2014 году мы потеряли российский рынок, за который борется весь мир. Мы же добровольно его отдали, а что получили взамен? Разъезжая по Молдове, я лишь вижу, что мы уже ничего не производим", - отметил специалист.

Хотя, как считает Осталеп, до 2014 года российский рынок был основным для Молдовы и помогал выжить отечественной сельскохозяйственной отрасли.

"Молчу про такие банальные стратегические вещи, как газ, от которого мы зависим… У нас есть десятки вопросов, касающиеся наших стратегических отношений, от которых Молдова может только выиграть. Но вместо этих рабочих разговоров все, что я слышу в публичном пространстве, это какие-то беседы о внешнеполитическом приоритете и о каком-то выводе войск. Все это вместе взятое – проблема молдавской стороны", - сказал собеседник.

Москва не проводит политику вмешательства

По мнению Осталепа, Москва систематически "протягивает руку" Кишиневу.

Додон о братских отношениях России и Молдовы: так было, есть и будет>>>

"Нет никакой политики вмешательства. Не вижу, чтобы российский посол каждый день комментировал события, давал оценки и рекомендации, встречался с министрами… Москва выдерживает ту ноту независимости, которую мы сами провозгласили", - отметил эксперт.

Он считает, что Россия относится к Молдове с уважением.

"Москва протягивает нам руку в том смысле, что есть вот такие возможности – хотите обсуждать - давайте, нет – у РФ есть свои интересы во всем мире, и они не будут делать Молдову приоритетом, да еще и вопреки нашему желанию. А мы из-за дилетантства и глупости делаем все, чтобы эти отношения испортить окончательно", - сказал собеседник.

Осталеп отметил, что ожидает от молдавских политиков уже не заявлений, а действий.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK