За какой проект закона депутаты должны проголосовать в срочном порядке

Молдавским законодателям необходимо поспешить: у депутатов осталось не так много времени для того, чтобы утвердить ряд важных изменений.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Депутаты решили вернуть "день тишины", который предполагает запрет агитации накануне и в день голосования. Кроме того, планируется позволить членам молдавской диаспоры принимать участие в выборах, имея на руках паспорт с истекшим сроком действия. Предложены и другие изменения, но чтобы все они были применены на выборах 20 октября, парламентариям необходимо утвердить их в окончательном чтении. Таким образом, законодателям нужно поспешить, чтобы поставить точку в этом вопросе, заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова эксперт Promo-Lex Павел Постикэ.

"На столе депутатов находится законопроект, проголосованный в двух чтениях, но не в окончательном. Непонятно, будут ли эти положения применены, в том числе, на выборах осенью, и в какой мере", - отметил собеседник.

По его словам, ЦИК, скорее всего, в срочном порядке будет обязан применить либо действующие правила, либо внести изменения во внутренний распорядок, чтобы можно было организовать и провести выборы 20 октября.

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"Говорилось о специальном заседании парламента в августе, на котором будут проголосованы в окончательном чтении изменения в Кодекс о выборах, и это должно произойти как можно быстрее, чтобы у Центризбиркома было достаточно времени внести поправки", - добавил Постикэ.

В конце июля депутаты парламента Молдовы утвердили во втором чтении изменения в Кодекс о выборах, которые предусматривают аннулирование смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной системе. За данные поправки проголосовали 57 депутатов, представляющих парламентское большинство. Также было принято решение, чтобы после внесения поправок в проект, его утвердили в окончательном чтении на экстренном заседании высшего законодательного органа страны.

Аннулирование смешанной системы вызвано тем, что она была принята вопреки рекомендациям Венецианской комиссии.

Депутаты утвердили и другие изменения в Кодекс о выборах, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.

Изменение избирательной системы и выборы

Летом 2017 года молдавские депутаты проголосовали за переход к смешанной избирательной системе. До этого выборы в парламент республики проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат.

Так, 24 февраля 2019 года граждане республики впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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