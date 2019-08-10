Эксклюзив Sputnik: когда ПСРМ и ACUM подпишут новое соглашение

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Новое политическое соглашение между Партией социалистов Республики Молдова и блоком ACUM не представляет какой-либо секретный документ, в котором между партнерами по коалиции распределены посты в ключевых государственных учреждениях. Об этом заявил в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik Молдова депутат парламента от блока ACUM Сергей Литвиненко, который возглавляет юридическую комиссию высшего законодательного органа республики.

"Исключено, чтобы у нас были секретные дополнения, как это было у предыдущей власти… Захват государственных институтов начался именно с подписания секретного протокола к соглашению о создании Альянса за евроинтеграцию. Все началось с раздела Генеральной прокуратуры, и это ведомство стало политически зависимым", - сказал Литвиненко.

По его словам, новое соглашение станет публичным и включит в себя конкретные меры по внедрению реформ в области юстиции, экономики, социального сектора и в других сферах.

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Литвиненко отметил, что дата подписания нового политического соглашения между социалистами и блоком ACUM пока еще не установлена. Как считает парламентарий, это может произойти до всеобщих местных выборов, которые намечены в Молдове на 20 октября, или после них.

"Новое соглашение, думаю, должно стать продолжением временной договоренности, которая была подписана нами 8 июня. Туда были включены конкретные приоритеты – к примеру, пакет законов по деолигархизации", - сказал Литвиненко.

Он отметил, что до текущего этапа оба подписанта - социалисты, с одной стороны, и блок ACUM, с другой, - придерживались положений этого временного соглашения. Партнеры по коалиции проголосовали за многие проекты. К примеру, за аннулирование смешанной избирательной системы и возвращение к пропорциональной системе.

По его словам, важно, чтобы дополнительное соглашение включало в себя конкретный план действий, которые должны совершать парламент и правительство.

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной и призвал все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула о разногласиях внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

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Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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