Додон и социалисты определились с планом реформ - что изменят в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон в понедельник провел рабочую встречу с председателем парламента Зинаидой Гречаной и руководством фракции ПСРМ.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Реформирование юстиции, налоговой политики, индексация пенсий дважды в год, подготовка к местным выборам. Вот несколько задач, которые молдавские парламентарии должны решить в конце лета и осенью 2019 года.

Об этом сообщил на своей персональной странице в соцсети Facebook президент Молдовы Игорь Додон по результатам встречи с председателем высшего законодательного органа страны Зинаидой Гречаной и руководством фракции ПСРМ в парламенте.

"Мы решительно настроены и у нас есть политическая воля для осуществления истинной реформы в области юстиции. Фракция ПСРМ подготовила концепт этой реформы, который в предстоящие недели будет обсужден с партнерами по коалиции и представлен на публичные консультации с обществом", - написал глава государства.

По словам Додона, учитывая многочисленные замечания со стороны представителей деловой среды, было принято решение провести отдельные, более детальные дискуссии с кабинетом министров и представительством МВФ в Молдове по повышению некоторых налогов.

На встрече детально обсудили социальные инициативы новой власти, в частности, вопрос индексации пенсий дважды в год.

"Фракция ПСРМ выразила полную поддержку данной инициативе президента, подчеркнув, что этот вопрос включили в соглашение от 8 июня, подписанное с депутатами блока ACUM", - написал президент.

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В последующие недели, до конца августа, по заверению Додона, у правящего большинства будет очень насыщенная повестка, которая включает внеочередные заседания парламента и Высшего совета безопасности Молдовы.

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