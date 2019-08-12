В парламенте прозвучало предложение отказаться от депутатского иммунитета

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Фракция "Партии "Шор" предложила аннулировать депутатскую неприкосновенность. Об этой инициативе заявила депутат Марина Таубер на брифинге в понедельник.

"Это один из первых законопроектов, которые мы разработали, чтобы они были зарегистрированы в парламенте", - сказала Таубер.

По ее словам, "этот проект – подтверждение факта, что депутаты "Партии "Шор" не боятся следствия, ни в чем виноваты и им незачем прятаться за иммунитетом".

"Надеемся, что эта позиция будет поддержана абсолютно всеми депутатами", - добавила она.

Она пояснила, идея инициативы заключается в том, чтобы депутаты, как и остальные граждане страны, могли попадать под юридические процедуры и расследования, если они мотивированы.

"Для реализации этой необходимо изменение 70 статьи Конституции и ряда законодательных документов", - сказала Таубер.

Согласно действующим законодательным нормам, для регистрации подобного рода инициативы в парламенте необходима треть голосов в 101-местном парламенте, а для утверждения депутатам - необходима поддержка две трети законодателей.

Согласно статье 70 п. 3 Конституции Молдовы, "депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечен к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата".

Согласно закону о статусе депутата, цель парламентского иммунитета - защитить депутата от судебного преследования и гарантировать ему свободу мысли и действий. Законодатель при исполнении депутатского мандата не может подвергаться преследованию или привлекаться к юридической ответственности в какой бы то ни было форме за политическую позицию, выраженную им в выступлениях или при голосовании.

"Депутат не может быть подвергнут задержанию, аресту или обыску, за исключением случаев, когда он застигнут на месте преступления либо привлечен к уголовной или административной ответственности, иначе как с предварительного согласия парламента, данного после заслушивания депутата", - говорится в тексте закона.

По процедуре, представление о задержании, аресте, обыске либо привлечении к уголовной или административной ответственности направляется председателю парламента генеральным прокурором. Спикер законодательного органа информирует депутатов о представлении на открытом заседании не позднее чем в семидневный срок со дня поступления представления и незамедлительно передает его на рассмотрение комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, которая не позднее чем в 15-дневный срок устанавливает, имеются ли основания для удовлетворения представления. Решение комиссии принимается тайным голосованием большинством голосов ее членов. Генпрокурор представляет комиссии все необходимые ей документы; в случае отказа комиссия обращается к парламенту. Доклад комиссии подлежит обсуждению и утверждению высшим законодательным органом безотлагательно, но не позднее чем в семидневный срок со дня представления.

"Решение парламента по представлению генпрокурора принимается тайным голосованием большинством голосов избранных депутатов", - отмечено в законе.

Уголовное дело в отношении парламентария может быть возбуждено только генеральным прокурором.

Ранее в парламенте уже предлагали аннулировать депутатский иммунитет. Данная инициатива принадлежала депутатам-демократам. После того, как за него проголосовали в первом чтении, проект был отозван из парламента. Авторы документа пояснили, это произошло из-за процессуальных норм – прошел год с момента его регистрации в парламенте.

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