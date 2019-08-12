Додон назначил Гайчука советником президента по обороне и нацбезопасности

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что на этой неделе состоится заседание Высшего совета безопасности (ВСБ). Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.

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"Сегодня назначил бригадного генерала, господина Виктора Гайчука советником президента в области обороны и национальной безопасности и секретарем Высшего совета безопасности", - отметил Додон.

Как считает президент, у Гайчука большой опыт деятельности в органах безопасности государства - он занимал руководящие должности и показал себя истинным профессионалом, в том числе на посту министра обороны.

По словам Додона, у Гайчука и богатая дипломатическая деятельность. Он был послом Молдовы в Королевстве Бельгия и представителем республики в НАТО.

"Абсолютно уверен в способности господина Виктора Гайчука гарантировать эффективность деятельности Совета и способствовать укреплению сектора обороны и национальной безопасности. На этой неделе состоится заседание Высшего совета безопасности по вопросам, представляющим высокую значимость для общества", - отметил Додон.

Гайчук является депутатом высшего законодательного органа республики, он входит в состав фракции социалистов. Экс-глава Минобороны прошел в парламент Молдовы по партийным спискам.

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Также в понедельник президент провел встречу с директором Службы информации и безопасности Александром Есауленко и с вице-главой СИБ Артуром Гуменюком. По словам главы республики, во время дискуссии с руководством СИБ стороны обменялись мнениями о ситуации в данном учреждении. Он отметил, что в ходе встречи также обсуждены существующие проблемы и пути их решения.

Что обсуждали на заседании ВСБ?

Последнее заседание Высшего совета безопасности состоялось 18 июля. Тогда, как рассказал глава республики, обсуждалось сразу несколько тем. Одним из приоритетных вопросов стало расследование банковского мошенничества. В связи с этим, по словам Додона, были заслушаны отчеты Национального банка и Генпрокуратуры, в том числе появившаяся в прессе информация о списках, приложенных к отчету "Kroll-2".

Вторым приоритетным вопросом в ходе обсуждения на заседании ВСБ стала продажа компании Gas Natural Fenosa. Тогда Додон сообщил, что в этой части госведомства представят в Совбез дополнительную информацию, в том числе по происхождению финансовых средств, использованных в сделке.

Третий вопрос, который стал предметом для обсуждения, касается деятельности страховых компаний в Республике Молдова, особенно MoldAsig. А четвертый вопрос касается строительства стадиона "Кишинев-Арена", где выявлено множество нарушений закона в части выделения 70 га земли из публичной собственности и более 200 млн. леев из государственного бюджета.

Также на заседании Совбеза 18 июля обсудили программу "гражданство через инвестиции", которая в настоящее время приостановлена; деятельность магазинов беспошлинной торговли в приднестровском регионе, у которых отозвана лицензия; выдача "дозволов" для транспортных компаний, которые экспортируют молдавские товары на российский рынок через территорию Украины; переговоры с Российской Федерацией по цене на газ и его транзит в Молдову; ситуацию в гражданской авиации и сельском хозяйстве.

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