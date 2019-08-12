Спикер парламента Молдовы настаивает на созыве внеочередной сессии

В конце весенне-летней сессии председатель парламента призвала депутатов продолжить работу, так как накопилось очень много важных вопросов, которые требуют решения.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в понедельник направила в постоянное бюро запрос о созыве внеочередной сессии высшего законодательного органа в период 12-16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

"Запрос о созыве внеочередной сессии парламента передан на основе стати 67 Конституции и статьи 37 регламента парламента", - отметили в пресс-службе.

В конце весенне-летней сессии спикер законодательного органа призвала депутатов продолжить работу, так как накопилось очень много безотлагательных вопросов, которые требуют решения. Также, по ее словам, необходимо рассмотреть много важных законопроектов, которые касаются функционирования государства.

Что говорит закон

Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года. Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

"В период между очередными сессиями парламент может быть созван на внеочередную или специальную сессию по требованию президента Республики Молдова, председателя парламента или одной трети депутатов. Заявление о созыве внеочередной или специальной сессии подается в письменной форме постоянному бюро и должно содержать мотив, предлагаемую повестку дня и срок проведения сессии", - отмечено в тексте регламента.

По процедуре, созыв парламента на внеочередную или специальную сессию осуществляется в течение трех дней со дня регистрации заявления, если законом не предусмотрено иное.

Сюрпризы внеочередной сессии

На одном из внеочередных заседаний парламента, которые должны состояться на следующей неделе, временно исполняющий обязанности генерального прокурора страны Думитру Робу может обратиться к законодательному органу с требованием снять парламентский иммунитет с некоторых депутатов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Министр сообщил, что члены коалиции ПСРМ-ACUM договорились утвердить ряд проектов, имеющих большое значение для страны, на внеочередных заседаниях парламента.

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По словам главы МВД, запрос на снятие иммунитета будет сделан в рамках дела, возбужденного Генпрокуратурой по факту узурпации государственной власти, с 7 по 14 июня 2019 года, бывшим правительством Республики Молдова.

"Это обязательно произойдет. Мы договорились собраться на внеочередные заседания 12 или 13 августа, и внимание: для многих будут сюрпризы. Мы плотно занимаемся процессом деолигархизации государства", - заявил Нэстасе.

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