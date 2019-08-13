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Заседание Парламента

Представители блока ACUM ответили, хотят ли они подписания соглашения с ПСРМ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Свое мнение относительно инициативы социалистов о заключении нового соглашения между Партией социалистов и политическим блоком ACUM выразил вице-спикер парламента Молдовы Михай Попшой.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В ближайших планах правительства Молдовы должна быть предусмотрена глубокая реформа системы юстиции, программа по демонополизации, серьезные экономические преобразования и предоставление гражданам страны больших социальных гарантий.

В этих условиях нет никаких преград для подписания нового соглашения о сотрудничестве с Партией социалистов. Об этом сообщил на своей персональной странице в социальной сети Facebook вице-председатель парламента Молдовы, представитель партии "Действие и солидарность" Михай Попшой. 

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"Обеспечение независимости юстиции является главной целью правительства Майи Санду, поэтому особо важно обеспечить полную поддержку сторон в этом процессе", - уточнил Попшой в комментарии о подписании соглашения о сотрудничестве ПСРМ-ACUM. 

Во вторник, в первой половине дня, члены Партии социалистов созвали заседание Политического совета, где одним из главных вопросов стало обсуждение соглашения с блоком ACUM. 

"Политисполком отметил, что временное соглашение с политическим блоком Acum, подписанное 8 июня 2019 года, большей частью выполнено, и рекомендовал парламентской фракции ПСРМ подписать новое соглашение", - заявлено в сообщении пресс-службы политформирования.

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Лидер фракции ПСРМ Владимир Батрынча, в свою очередь, уточнил, что в новом соглашении должны быть четко разграничены вопросы внутренней и внешней политики республики во избежание конфликтных ситуаций между компонентами правящей коалиции, чтобы не спровоцировать разногласия и общественные дискуссии на острые политические темы.

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Теги:
позиция, ответ, подписание, соглашение, правые партии, правые, ПСРМ


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