Чем важны хорошие связи с Россией – телефонный разговор Додона и Штайнмайера

Глава РМ Игорь Додон обсудил с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером текущую политическую ситуацию в республике и перспективы приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Нынешняя молдавская власть является сильным фактором стабильности – об этом заявил во вторник в ходе телефонного разговора с Игорем Додоном президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Немецкий лидер поприветствовал обязательство правящей коалиции продолжать внедрение соглашений, подписанных с Европейским союзом. Кроме того, он положительно оценил усилия по восстановлению хороших связей Молдовы с Российской Федерацией, отметив, что "подобные отношения добрососедства, открытые и прозрачные, пойдут на пользу молдавскому народу".

Главы государств обсудили вопросы урегулирования приднестровского конфликта. В этой связи Штанмайер подчеркнул, что "без восстановления хороших отношений с Россией, добиться этой стратегической цели будет невозможно".

Более того, президент ФРГ отметил, что быстрый процесс формирования в республике нового правящего большинства доказывает существование международного консенсуса в отношении Молдовы между ведущими мировыми силами.

"В рамках дискуссии поблагодарил Федеративную Республику Германия за твердую поддержку, выраженную нашей стране в процессе создания действующей правящей коалиции в парламенте, а также в процессе формирования правительства", - написал Додон на своей персональной странице в Facebook.

В завершении беседы со своим немецким коллегой Додон пригласил Штанмайера совершить официальный визит в Молдову в удобное для него время.

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