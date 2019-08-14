Президент Молдовы созывает заседание Совбеза

На заседании Совбеза планируется рассмотреть ранее обсужденные вопросы, а также другие наиболее важные для Молдовы темы.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Заседание Высшего совета безопасности состоится в среду в 09.00. Об этом сообщили в администрации президента Молдовы.

По итогам заседания запланировано заявление главы республики Игоря Додона для журналистов. Пресс-подход намечен ориентировочно на 10.30.

На днях Додон написал на своей странице в Facebook, что на заседании Совбеза планируется "рассмотреть ранее обсужденные вопросы, а также другие наиболее важные для нашей страны темы".

Что обсуждали на заседании ВСБ?

Последнее заседание Высшего совета безопасности состоялось 18 июля. Тогда, как рассказал глава республики, обсуждалось сразу несколько тем. Одним из приоритетных вопросов стало расследование банковского мошенничества. В связи с этим, по словам Додона, были заслушаны отчеты Национального банка и Генпрокуратуры, в том числе появившаяся в прессе информация о списках, приложенных к отчету "Kroll-2".

Вторым приоритетным вопросом в ходе обсуждения на заседании ВСБ стала продажа компании Gas Natural Fenosa. Тогда Додон сообщил, что в этой части госведомства представят в Совбез дополнительную информацию, в том числе по происхождению финансовых средств, использованных в сделке.

Третий вопрос, который стал предметом для обсуждения, касается деятельности страховых компаний в Республике Молдова, особенно MoldAsig. А четвертый вопрос касается строительства стадиона "Кишинев-Арена", где выявлено множество нарушений закона в части выделения 70 га земли из публичной собственности и более 200 млн. леев из государственного бюджета.

Также на заседании Совбеза 18 июля обсудили программу "гражданство через инвестиции" (в настоящее время она приостановлена), а также деятельность магазинов беспошлинной торговли в приднестровском регионе, у которых отозвана лицензия, выдача "дозволов" для транспортных компаний, которые экспортируют молдавские товары на российский рынок через территорию Украины, переговоры с Российской Федерацией по цене на газ и его транзит в Молдову, ситуацию в гражданской авиации и сельском хозяйстве.

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