Додон рассказал подробности нового соглашения между социалистами и ACUM

Глава республики отметил, что возможно подпись под этим документом поставит и президент, как гарант внедрения обозначенных в договоре реформ.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что по многим элементам партнеры по коалиции между социалистами и блоком ACUM нашли общий язык.

"У нас были детальные дискуссии с коллегами из блока ACUM. В понедельник мы трижды проводили беседы в администрации президента о том, что касается реформа юстиции, прокуратуры, налоговой политики и так далее. Вчера – дважды говорили. С министром финансов обсудили налоговую политику, инициативу президента об индексации пенсий дважды в год, а также другие. Сегодня тоже говорили", - сказал Додон на пресс-конференции в среду.

По мнению главы республики, ПСРМ и ACUM находятся на последнем этапе переговоров перед заключением нового договора. "Скорее всего, это соглашение будет подписано и президентом страны – в качестве поддержки для внедрения этих реформ", - добавил он.

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Как отметил президент, соглашение состоит из нескольких частей, среди которых внутренняя политика, реформа прокуратуры и юстиции.

"Если в обществе говорят, что точки зрения разные у правительства и администрации президента, то, хочу отметить, что в понедельник примерно по 90-95% элементам мы нашли общий язык. Да, мы разработали концепцию, а правительство представило свою версию. Договорились, что обсудим, и у нас будет общая концепция. Возьмем обязательство для того, чтобы сделать его публичным и внедрить его. Политическое желание для этого есть", - отметил Додон.

Второй момент, на который обратил внимание президент, касается работы в парламенте. "Не допустим политический туризм и создание коалиций с депутатами из других фракций. Третий компонент (нового соглашения – ред.) касается местных выборов. Выборы, намеченные на 20 октября, - важная цель", - сказал президент.

По его словам, здесь между ПСРМ и ACUM должны быть обозначены контрактные условия – "пакт о ненападении".

"Следующий компонент касается внешней политики и внедрения соглашения об ассоциации, восстановление отношений со стратегическими партнерами. Эти несколько основных элементов – часть соглашения (между ПСРМ и ACUM – ред.). Если все дискуссии завершим до конца этой недели – в начале следующей, то логично, что оно будет подписано", - добавил Додон.

С чего все началось

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной и призвал все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула о разногласиях внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

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Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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