Додон: Молдова намерена восстановить стратегические отношения с Россией

Об этом глава государства заявил на встрече с американским конгрессменом Майком Куигли.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с членом Палаты представителей Конгресса США Майком Куигли, который находится в нашей стране с визитом.

Глава государства приветствовал активизацию визитов представителей руководства США в Молдову. Он подтвердил намерение администрации президента придерживаться взвешенной позиции во внешней политике, в сотрудничестве с правительством и парламентом страны.

Также Додон подтвердил что Молдова намерена добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Россией, при этом сохраняя в силе все международные отношения нашей страны, в том числе с Европейским союзом.

В сентябре 2019 года президент Молдовы планирует визит в США, где глава государства выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. С 2017 года в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства в РФ. В 2019 году запрет был снят, а после образования в парламенте большинства ПСРМ-ACUM была возобновлена работа молдо-российской межправкомиссии, не собиравшейся на заседания с 2016 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK