Парламент Молдовы решил снять депутатский иммунитет с Илана Шора

Муж российской певицы Жасмин лишился депутатской неприкосновенности: в парламенте озвучили причины для этого решения.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Парламент проголосовал за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием обратился в четверг к законодателям и.о. генерального прокурора Молдовы Думитру Робу.

"Юридическая комиссия утвердила запрос и.о. генерального прокурора по снятию иммунитета с депутата Илана Шора. Второе, дается согласие на снятие иммунитета для задержания, ареста, проведения обысков и передачи в суд депутата Илана Шора. Третье, данное постановление вступает в силу с момента принятия", - сказал председатель юридической комиссии Сергей Литвиненко.

Запрос о снятии иммунитета был подан следственными органами в рамках нового уголовного дела, открытого 9 августа Антикоррупционной прокуратурой. Это дело связано с одним большим процессом, связанным с расследованием нарушений в банковском секторе. Предметом расследования являются множество действий, совершенных группой лиц, и направленных на вывод средств в течение 2010-2014 годов из Banca de Economii, Banca socială и Unibank.

И.о. генпрокурора сообщил с трибуны парламента, что на данный момент у прокуратуры есть достаточно доказательств против Шора.

За снятие иммунитета с Шора проголосовали большинство законодателей. Незадолго до этого представители фракции "Партии "Шор" покинули зал заседаний парламента.

Ранее министерство внутренних дел Молдовы объявило бизнесмена и депутата Илана Шора в национальный и международный розыск. Информация во вторник опубликована на сайте МВД.

Действия следственных органов

В конце июня 2019 года прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе.

Заседание по этому вопросу должно было состояться 26 июня. Рассматривать дело предстояло судье Нине Велевой. Однако в связи с тем, что в АП не пришли Шор и его адвокаты, заседание перенесли на 19 июля, которое также не состоялось. 25 июля инстанция удовлетворила требование прокуроров.

Ранее Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр на движимое и недвижимое имущество, а также на доли в компаниях, принадлежащих Шору. Эти меры применены в ходе уголовного дела "о банковских нарушениях", которое сейчас расследуют прокуроры по борьбе с коррупцией.

Партия "Шор" в своем пресс-коммюнике ранее заявила, что "лидер политформирования, председатель партии, руководитель парламентской фракции Илан Шор всегда действовал в рамках закона, всегда тесно сотрудничал со следствием и обязательно докажет свою невиновность".

Как началось расследование

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Экс-примара Оргеева, а ныне депутата парламента страны Илана Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор.

Депутаты создали комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе>>>

Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили. Новая дата рассмотрения дела по существу - 27 сентября 2019 года.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля этого года, Шор был избран депутатом по одномандатному округу.

Согласно закону о статусе депутата, в течение срока мандата парламентарий пользуется неприкосновенностью.

Ранее представители парламентского большинства заявляли, что исполняющий обязанности генпрокурора Игорь Попа может прийти в парламент и потребовать снятия депутатской неприкосновенности с ряда парламентариев.

Новое уголовное дело

В Генпрокуратуре Молдовы ранее сообщили, что проводят следственные мероприятия по делу о незаконном пересечении границы Иланом Шором в период с 14 по 17 июня.

По информации ведомства, гособвинители заслушали ответственных за проверку и надзор за пунктами доступа на территорию аэродрома Международного аэропорта Кишинева, а также изъяли и проанализировали снятые там видеозаписи.

Как сообщили следственные органы, у Шора, в отношении которого продолжает действовать запрет на выезд из Молдовы, не было разрешения Апелляционной палаты Кагула на пересечение госграницы. Таким образом, говорится в заявлении Генпрокуратуры, парламентарий выехал из республики незаконно в обход пограничного контроля.

За незаконное пересечение госграницы Молдовы законодательство предусматривает штраф до 750 условных единиц (37,5 тысячи леев или примерно 2,1 тысячи долларов), до 200 часов общественно-полезных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

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