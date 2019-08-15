Демпартия озадачит Генпрокуратуру: жалобы и запросы уже отправлены

Главный вопрос лета в республике: "Кто узурпировал власть в Молдове?" – власть и оппозиция обвиняют друг друга, а найти ответ предстоит в результате расследования Генпрокуратуре.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Представители Демократической партии намерены подать жалобы и запросы в Генеральную прокуратуру Молдовы по факту узурпации власти "действующим режимом". Об этом заявил в ходе брифинга депутат-демократ Павел Филип.

Он заявил, что действия правящего большинства направлены на то, чтобы дискредитировать оппозиционное политформирование перед местными выборами, которые пройдут в стране 20 октября.

"Мы подадим несколько жалоб и запросов в Генпрокуратуру как по фактам узурпации власти действующей властью, в том числе в период 8-15 июня, так и по тому, что касается совершенных нарушений и превышении полномочий", - заключил Филип.

Решения Генпрокуратуры

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе ранее потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве предыдущим режимом, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. Главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах".

Затем, согласно законодательству, парламент назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Он аннулировал предыдущее распоряжение, так как были "констатированы ошибки фактические и правовые при издании указа об отказе в открытии уголовного дела". Таким образом, дело об узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года открыто 5 августа.

Бывший Генеральный прокурор страны Валерий Гурбуля ранее заявлял Sputnik, что открыть уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове надо было не позднее 10 июня.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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