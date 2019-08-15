Социалисты объяснили, почему правительство предложило поднять налоги

На брифинге в четверг представители фракции ПСРМ в парламенте обратились к деловым людям и объяснили, почему в кабинете министров одобрен пакет инициатив по повышению налогов, отмене освобождений и льгот.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Впервые за длительный период правительство было приведено к присяге в середине бюджетного года, члены кабинета министров вынуждены были предложить внесение изменений в бюджет. Об этом на брифинге в четверг заявил депутат парламента от фракции социалистов Владимир Головатюк, назвавший такой шаг кабмина "вынужденной мерой".

"СМИ в июне-июле текущего года ежедневно пугали людей тем, что в бюджете не будет денег для выплаты зарплат, пенсий и пособий. Правительство должно было предпринять определенные действия. Таким образом, они предложили внести изменения в бюджет", - объяснил парламентарий.

По его словам, необходимо было более детально обсудить с представителями деловых кругов утвержденные поправки в налоговую политику. В этой связи депутат добавил, что развитие деловой среды в стране необходимо для обеспечения устойчивого экономического развития Молдовы и решения социальных вопросов. Головатюк уверил представителей молдавской бизнес-среды, что впредь такие ужесточения вводиться не будут.

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Он уточнил, что парламент вернется к обсуждению этого вопроса в ходе осенне-зимней сессии парламента.

Кабинет министров на заседании 9 августа утвердил изменения в налоговой политике и дал положительное заключение на поправки к государственному бюджету 2019 года.

Пакет инициатив представила правительству глава министерства финансов Наталья Гаврилица.

В числе девяти поправок к Налоговому кодексу - отмена налогового освобождения для граждан, получающих свыше 30 тысяч леев в месяц, отмена налоговой амнистии, увеличение налога за загрязнение окружающей среды.

Наталья Гаврилица признала, что поправки было необходимо обсудить с представителями бизнеса и общественности на публичных слушаниях, однако, по ее словам, этого не позволили сделать сжатые сроки, в которые было необходимо восстановить отношения с внешними партнерами Молдовы.

Вместе с тем, после изучения реакции предпринимателей, минфин пришел к выводу, что некоторые поправки необходимо повторно обсудить с МВФ.

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