Нэстасе и Санду рассказали, когда готовы подписать соглашение с ПСРМ

Представители партий, входящих в правящее большинство в Молдове, продолжают обсуждать некоторые вопросы, которые включат в новое политическое соглашение.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Лидеры политформирований PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе, входящих в блок ACUM заявили, что обсуждают с социалистами меры по внедрению реформ, и когда придут к общему знаменателю, то включат их в новое политическое соглашение, которое подпишут все три стороны.

"Мы считаем, что это соглашение должно включать элементы реформ во всех областях, основные меры, которые мы обязуемся реализовать. Юстиция, наверное, - самая главная реформа, которую мы предлагаем. Поэтому мы должны завершить дискуссии по тому, как мы собираемся реформировать эту сферу, как укрепить институты по борьбе с коррупцией. Когда у нас появится окончательная договоренность, надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни, мы сможем включить ее в соглашение", - заявил в четверг журналистам Санду.

Она выразила надежду на то, что договоренности удастся достичь как можно скорее.

"Мы хотим, чтобы все депутаты, проголосовавшие за правительство, взяли на себя обязательство реализовать реформы, предлагаемые кабмином", - пояснила премьер.

В новом политическом соглашении, как заявил Нэстасе, стороны должны взять на себя обязательство по продолжению деолигархизации государства.

"Мы предложили также обязательство о недопущении "политического туризма" в парламенте. Надеемся, что все стороны согласятся. Ожидаем, что будет взято и обязательство по проведению открытых и честных местных выборов", - заявил глава МВД.

Ранее глава республики Игорь Додон отметил, что возможно подпись под этим документом поставит также и он, как гарант внедрения обозначенных в договоре реформ.

"Президент должен промульгировать законы, в том числе те, что мы предложим в рамках реформ. Думаю, что это хорошая идея, чтобы и он подписал соглашение", - сказала Санду.

С чего все началось

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной и призвал все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула о разногласиях внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

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Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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