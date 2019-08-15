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Ион Чебан

Додон: Ион Чебан – кандидат от социалистов на пост примара Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Окончательное решение будет принято на Республиканском совете социалистов, который намечен на конец августа.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подтвердил, что на пост примара (мэра) Кишинева от Партии социалистов планируется предложить Иона Чебана, который на данный момент занимает пост вице-спикера парламента страны.

"Формально это еще не принято. Потому что подобное решение о выдвижение может быть утверждено на заседании Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова 30 августа. На эту дату запланировано заседание, где и будет формально утверждено данное решение. Но подтверждаю, что кандидат социалистов - это Ион Чебан", - заявил Додон в пятницу в интервью на общественном телеканале.

Выборы в парламент Молдовы 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Парламент постановил: всеобщие местные выборы пройдут в Молдове 20 октября

По его мнению, Чебан наиболее подготовлен не только среди команды социалистов. За последние четыре года он занимал пост председателя фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишинева и знает все детали о проблемах столицы.

Как отметил президент, основная борьба за пост примара Кишинева развернется между кандидатами от ПСРМ и блока ACUM.

"Осталось узнать, кого предложат в ACUM. Пока мы не знаем", - отметил Додон.

По его мнению, обоим кандидатам стоит еще на старте кампании прийти к соглашению и четко обозначить, что они не намерены заниматься геополитикой, а решать реальные проблемы молдавской столицы.

Как считает глава республики, парламентской коалиции (ПСРМ и блоку ACUM) стоит не объявлять друг другу войну на период гонки, а заключить так называемый "пакт о ненападении".

Урна для голосования
© Sputnik / Miroslav Rotari
Такого еще не было: как будут голосовать некоторые жители Молдовы 20 октября

"Если начнется борьба на местном уровне, то она может затронуть и правящую коалицию на высоком уровне (в парламенте – ред.)", - сказал Додон.

Чебан занимает пост вице-председателя парламента Молдовы с 8 июня.

Всеобщие местные выборы намечены на 20 октября. Со 2 августа в стране стартовал избирательный период в преддверии голосования за примаров (мэров) и советников в 900 населенных пунктов республики. Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года. 

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