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Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон.

Президент Молдовы объявил о встрече с лидером России: что намечено обсудить

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Глава республики рассказал, о чем рассчитывает поговорить с президентом Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в скором времени совершит рабочий визит в Москву, где у него уже намечена встреча с лидером России Владимиром Путиным.

"В конце августа – начале сентября уже запрограммирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас сверяются повестки, потому что очень много мероприятий, как у нас, так и у них", - заявил Додон в пятницу в интервью на общественном телеканале.

Встреча Путина и Додона. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Глава государства уточнил, что его встреча с российским лидером состоится не позднее 7, 8, 10 сентября, визит будет носить рабочий характер.

По словам президента, в рамках этой поездки он планирует обсудить с руководством России вопросы, связанные и с экспортом молдавской продукции и с поставками газа в республику.

Другие заграничные поездки молдавского президента

На 1-2 сентября, как рассказал Додон, запланировано его участие в памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые состоятся в Польше.

"Приглашены лидеры десятков стран. Будет также президент США, многие лидеры стран ЕС и соседних государств. Надеюсь, что там состоятся и двусторонние встречи", - добавил глава республики.

Он также сообщил, что, скорее всего в сентябре, состоится его рабочий визит в Брюссель. "Уже согласована повестка. Зафиксированы и конкретные даты", - добавил он.

По его словам, в сентябре в Кишиневе пройдет церемония "Тефи-Содружество", а также молдавско-российский экономический форум, в котором, возможно, примет участие вице-премьер России Дмитрий Козак.

"В конце сентября у меня приглашение со стороны ООН. Представлю страну в Нью-Йорке с речью с трибуны ООН. Состоятся и двусторонние встречи", - заключил Додон.

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