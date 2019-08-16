08:16 16 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.50
  • RUB0.26
  • RON4.13
  • UAH0.69
Поиск
Склад оружия

Что будет с вооружением в Кобасне: Войку обсудил проблему с Шойгу

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
55711

Министр обороны Молдовы Павел Войку обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу вопрос о боеприпасах, складированных в левобережье Днестра.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Министр обороны Павел Войку обсудил проблему боеприпасов, складированных в приднестровском регионе, с американскими и российскими партнерами Молдовы. Об этом глава Минобороны заявил на брифинге в четверг, 15 августа.

"После поездки в США, где я рассказал о ситуации с боеприпасами, состоялся мой визит в Российскую Федерацию, где прошла встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, - сообщил Войку. - Встреча прошла в обстановке полной открытости, мы обсудили ряд тем, в том числе вопросы о способах инспектирования в Кобасне и о начале диалога об эвакуации или уничтожении опасных боеприпасов".

Ответ российской стороны ожидается в конце августа.

Также Войку подтвердил свою приверженность позиции твердого соблюдения нейтралитета Республики Молдова.

Василе Шова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Василе Шова рассказал о приоритетах в приднестровском урегулировании

"Что касается нейтралитета, мы считаем, что на территории Республики Молдова не должно быть иностранной армии или других военных подразделений", — заявил Войку, подчеркнув, что эта проблема, унаследованная Молдовой после распада СССР, должна быть решена путем переговоров.

В то же время министр обороны уточнил, что "решение приднестровской проблемы зависит от политической воли".

Глава МО отметил и то, что оборонное ведомство успешно сотрудничает с международными партнерами Молдовы, а также с коллегами из соседних стран, с Румынией и Украиной.

"Мы маленькая страна, и нам повезло, что мы в хороших отношениях с нашими соседями", - сказал министр, указав при этом, что "необходимо начать диалог с Россией".

По его словам, прекращение диалога с Российской Федерацией в 2010–2013 годах было искусственным и понадобилось, "чтобы создать пугало и хорошо выглядеть перед кем-то".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты
Склады боеприпасов в Колбасном – как их охраняют
Теги:
Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
Обнаженная душа женщины: картины Марифат Давлатовой
Обнаженная душа женщины: картины Марифат Давлатовой
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться