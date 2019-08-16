Что будет с вооружением в Кобасне: Войку обсудил проблему с Шойгу

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Министр обороны Павел Войку обсудил проблему боеприпасов, складированных в приднестровском регионе, с американскими и российскими партнерами Молдовы. Об этом глава Минобороны заявил на брифинге в четверг, 15 августа.

"После поездки в США, где я рассказал о ситуации с боеприпасами, состоялся мой визит в Российскую Федерацию, где прошла встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, - сообщил Войку. - Встреча прошла в обстановке полной открытости, мы обсудили ряд тем, в том числе вопросы о способах инспектирования в Кобасне и о начале диалога об эвакуации или уничтожении опасных боеприпасов".

Ответ российской стороны ожидается в конце августа.

Также Войку подтвердил свою приверженность позиции твердого соблюдения нейтралитета Республики Молдова.

"Что касается нейтралитета, мы считаем, что на территории Республики Молдова не должно быть иностранной армии или других военных подразделений", — заявил Войку, подчеркнув, что эта проблема, унаследованная Молдовой после распада СССР, должна быть решена путем переговоров.

В то же время министр обороны уточнил, что "решение приднестровской проблемы зависит от политической воли".

Глава МО отметил и то, что оборонное ведомство успешно сотрудничает с международными партнерами Молдовы, а также с коллегами из соседних стран, с Румынией и Украиной.

"Мы маленькая страна, и нам повезло, что мы в хороших отношениях с нашими соседями", - сказал министр, указав при этом, что "необходимо начать диалог с Россией".

По его словам, прекращение диалога с Российской Федерацией в 2010–2013 годах было искусственным и понадобилось, "чтобы создать пугало и хорошо выглядеть перед кем-то".

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