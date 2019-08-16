Игорь Додон прокомментировал назначение парламентом двух судей КС

Президент Молдовы заявил, что "смена правил игры во время игры" не лучшим образом влияет на процессы, происходящие в государстве.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Игорь Додон прокомментировал назначение депутатами парламента двух судей Конституционного суда. На брифинге в парламенте РМ глава государства заявил, что "смена правил игры во время игры" не лучшим образом влияет на процессы, происходящие в государстве.

"Это не было обязательным — организовывать конкурс среди кандидатов на должность судьи Конституционного суда со стороны парламента. Хорошо, было решено провести конкурс. Но если они идут на конкурс, нужно уважать результаты этого конкурса. Нравятся или не нравятся те, кто выиграл. Если мы уважаем законы, уважаем себя как государственных служащих, то если начинаем процесс, нужно доводить его до конца. Смена правил игры во время игры - это худшее, что может случиться", - сказал Додон.

В пятницу парламент назначил двух судей Конституционного суда. Ими стали депутат-социалист Владимир Цуркан и судья Домника Маноле.

До этого парламент выдвигал других двоих кандидатов на посты судей КС - бывшего министра юстиции Владимира Гросу и тогдашнего госсекретаря министерства юстиции Николае Ешану. Их кандидатуры были определены в рамках конкурса, проведенного парламентской юридической комиссией. Затем высший законодательный орган изменил свое решение, предлагая на посты судей КС бывшего главу Конституционного суда Думитру Пулбере и Домнику Маноле. Но в последний момент кандидатура Пулбере была заменена на Владимира Цуркана.

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