Благодарим за проделанную работу: Исполком Гагаузии отправлен в отставку

Народное собрание автономии отправило в отставку Исполнительный комитет АТО Гагауз-Ери в связи с истечением мандата его полномочий.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Народное собрание Гагаузии приняло постановление об отставке состава Исполнительного комитета. С такой инициативой в адрес депутатов ранее обратилась башкан Ирина Влах, пишет сайт gagauzinfo.md.

Отставка Исполкома Гагаузии связана с истечением срока полномочий. "По закону вступление башкана в должность влечет за собой отставку Исполкома. Предлагаю принять постановление", - обратился к депутатам председатель Народного собрания Гагаузии (НСГ) Владимир Кысса.

Благодарность членам Исполкома за плодотворную работу выразил депутат НСГ Петр Чавдарь. Он пожелал, чтобы темпы развития Гагаузии сохранились при новом составе исполнительного органа власти.

"Четыре года Исполком работал нормально. Каждый член Исполкома знал, что и как делать. Есть позитивные итоги и сдвиги в экономике. Давайте поблагодарим команду Исполнительного комитета", - уточнил Чавдарь.

Депутат НСГ Сергей Чимпоеш выступил с трибуны и не согласился с постановкой вопроса. Он отметил, что члены Исполкома находятся в отставке с момента вступления башкана в должность.

В свою очередь, заместитель председателя Исполкома по социальным вопросам Олеся Танасогло подчеркнула, что члены Исполнительного комитета были утверждены депутатами НСГ, и этот же орган должен констатировать отставку.

Танасогло поблагодарила депутатский корпус за сотрудничество.

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"Мы работали и с пятым, и с шестым созывом. Было много споров. Были и компромиссы. Для меня и моих коллег это была не просто работа, но и жизнь. Этой работе мы уделяли много времени", - сказала Танасогло.

Депутаты НСГ большинством голосов проголосовали за отставку Исполкома и рекомендовали башкану Гагаузии предоставить новый состав исполнительного органа власти до конца августа.

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