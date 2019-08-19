Началось — в Молдове официально стартовала предвыборная кампания

В Молдове 20 октября пройдут всеобщие местные выборы, а также новые парламентские выборы в четырех одномандатных округах.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В Молдове официально началась предвыборная кампания на всеобщих местных выборах. В соответствии с календарем проведения выборов, опубликованном Центральной избирательной комиссией, первым днем кампании является 19 августа.

Предвыборную кампанию каждый из кандидатов на местных выборах может вести с момента регистрации в ЦИК. Заявки на регистрацию в качестве кандидатов на выборах можно подавать в Центризбирком до 19 сентября включительно.

Порядок приема документов и место приема заявок для регистрации кандидатов на посты примаров Кишинева и Бельц, районных и муниципальных советников будут определены до 1 сентября, для других населенных пунктов - до 11 сентября.

Кроме того, в день проведения местных выборов состоятся и новые парламентские выборы в четырех одномандатных округах: № 48 - Слободзия, Бендеры, Тирасполь (сложил полномочия депутат Виорел Мельник), № 50 - Восточная Европа (Майя Санду назначена премьер-министром), № 33 - Кодру, Дурлешты, Сынжера, Бэчой и Трушены (Андрей Нэстасе назначен министром внутренних дел), и № 17 в Ниспоренах (сложил полномочия депутат Владимир Плахотнюк).

Регистрация кандидатов в указанных одномандатных округах и сбор подписей в поддержку кандидатов начнется 21 августа.

Всеобщие местные выборы пройдут в Молдове 20 октября.

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