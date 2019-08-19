Требование премьера: Санду просит раскрыть тайну голосования за главу КС

Санду о новом главе КС: пусть все судьи инстанции расскажут, за кого именно они голосовали. Однако может ли премьер настаивать на таком тербовании, разбирались корреспонденты Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Назначение Владимира Цуркана председателем Конституционного суда Молдовы - серьезная вещь, которая еще больше подрывает доверие к инстанции, считает премьер Майя Санду.

Глава правительства порекомендовала всем судьям КС публично озвучить, за кого они отдали свой голос.

"Назначение представителя Партии социалистов во главе Конституционного суда - серьезная вещь, которая еще больше подрывает доверие к единственному институту конституционной юрисдикции в стране", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Биография Владимира Цуркана>>>

Как полагает премьер, есть обоснованные подозрения, что процесс голосования был ошибочным.

"Поэтому прошу, чтобы каждый судья публично заявил, за кого он отдал свой голос. Если этого не произойдет, то мы оставляем за собой право действовать соответствующим образом", - сказала Санду.

Может ли премьер требовать раскрытия подобной информации?

Голосование за председателя Конституционного суда происходит тайно, пояснил в комментарии радиостудии Sputnik бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш.

"Никто не в праве обязать конституционного судью или любого другого судью в Молдове раскрыть тайну процесса совещаний. Никто. Даже правоохранительные органы", - подчеркнул Пушкаш.

Он напомнил об отставке одного из судей КС, в решении о снятии с должности которого было указано, что по одному из случаев он разгласил тайну процесса совещания инстанции. Поэтому, как считает собеседник, мнение премьера – это ее позиция.

"Она может комментировать судей, но разглашать тайну совещаний инстанции, никто их обязать не может", - отметил эксперт.

Пушкаш поприветствовал избрание Владимира Цуркана председателем Конституционного суда.

"По моему мнению, он выделяется из всех остальных судей исходя из его профессионализма, возможностей сохранения отношений с другими ветвями власти. Он может сохранить вертикаль. Это известно, всем. Это он демонстрировал на протяжении десятков лет", - отметил собеседник.

По его словам, он знает Цуркана довольно давно.

"У него всегда было свое мнение, и он демонстрировал его в парламенте и публично. Здесь проблем нет. Поэтому я приветствую избрание Владимира Цуркана. Если судьи сделали это путем тайного голосования и предоставили именно ему доверие, то, думаю, они поступили правильно", - добавил собеседник.

Избрание нового состава КС

Напомним, что 16 августа 2019 года новые судьи КС принесли присягу перед парламентом, президентом Молдовы и Высшим советом магистратуры.

Ранее Эдуард Абабей и Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры, 30 июля 2019 года, Люба Шова и Николае Рошка были назначены постановлением правительства 15 августа 2019 года, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа 2019 года.

В понедельник, 19 августа, судьи КС определились, кто займет пост председателя инстанции. Главой Конституционного суда стал Владимир Цуркан.

Как Конституционный суд остался без судей

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председатель КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK