Непредсказуемая демократия — Майя Санду недовольна итогами выборов главы КС

Премьер-министр Майя Санду подвергла резкой критике решение судей Конституционного суда, которые избрали председателем КС Владимира Цуркана, экс-депутата от Партии социалистов. Демарш премьера выглядит чрезвычайно жестким и каким-то неожиданным — учитывая, что над процессом выдвижения новых судей КС вся власть - и правительство, и парламент, и Высший совет магистратуры (ВСМ), трудились больше месяца: конкурсы были объявлены парламентом и ВСМ в начале июля.

То есть, получается, что процесс шел спокойно и планомерно, при непрерывном и дружественном общении внутри коалиции. И вдруг, с точки зрения премьера, завершился крахом — результатом, который не устроил главу кабмина.

Возможно, премьер-министр видела кого-то другого на посту председателя Конституционного суда, близкого блоку ACUM. И наверное, неудача была для нее тем более обидной, что в правительстве процесс отбора кандидатов шел невероятно тяжело.

Достаточно вспомнить о ночном брифинге 8-9 августа, когда в половине второго ночи премьер и члены конкурсной комиссии, заседавшие с полудня, вышли к измученным журналистам (те с одиннадцати вечера ждали начала брифинга, и хотели уже только одного — чтобы всё кончилось и они могли вернуться к семьям). Однако вместо имен победителей конкурса... зачитали "шорт-лист" — как будто это Гонкуровская премия, а не назначение двух судей Конституционного суда.

То есть, вы можете представить себе это напряжение — когда вы, как полководец, подтягиваете войска, запасаете амуницию и сапоги, рисуете стрелки на карте, укрепляете фланги и размещаете резервы, — а противник берет, и нахальным образом высаживается посреди вашей столицы.

Это, конечно, рискованное сравнение, потому что в коалиции ACUM и ПСРМ — все же партнеры, а не противники. Тем более непонятно, почему выбор председателя КС вызвал аллергическую реакцию у главы кабмина.

Майя Санду заявила в Facebook, что этот выбор "еще более подрывает доверие к единственному институту конституционного права в стране" (то есть, "еще более" — это по сравнению с "антиконституционными действиями" и "попыткой узурпации власти", в которых правящее большинство обвиняет бывший состав КС).

Также премьер заявила, что существуют "разумные сомнения" относительно процедуры голосования. И потребовала, чтобы каждый судья публично сообщил, за кого он проголосовал. Иначе, пригрозила глава кабинета министров, "мы оставляем за собой право действовать соответствующим образом".

И в завершение премьер-министр практически открыто обвинила своих партнеров по коалиции... в попытке захвата Конституционного суда.

"Мы не можем допустить, чтобы процесс деолигархизации государства, направленный против режима Плахотнюка, закончился тем, что этот ключевой институт перешел под контроль другой политической силы, какой бы она ни была", - написала Майя Санду в Facebook.

И вот в этом месте мы понимаем, что мы чего-то не понимаем.

Претензий к открытости, прозрачности и демократичности назначения судей КС у премьер-министра, по-видимому, нет. В самом деле, выдвижение двух судей со стороны ВСМ не вызвало критики в правительстве. Ночные конкурсы в самом кабинете министров — и вовсе вызывают гордость тщательностью проработки анкет. А в парламенте за двух судей, среди которых был и Владимир Цуркан, голосовали и депутаты от блока ACUM.

Получается, что претензии возникли только к тому, как выбрали председателя Конституционного суда. Однако нельзя не согласиться, что эта часть процедуры, избрание председателя (в соответствии не только с законодательством, но и с демократическими принципами) — дело уже не президента, не парламента и не Высшего совета магистратуры. А исключительно самих членов Конституционного суда.

Не бывает же такого, что все части механизма, изготовленные тремя не зависимыми друг от друга производителями — правительством, парламентом и ВСМ — были хорошими, а когда их собрали вместе, механизм вдруг оказался плохим.

Впрочем, у обозревателей уже родилась версия, которая способна пролить свет на неожиданную реакцию премьер-министра. Накануне Игорь Додон выступил с жесткой критикой решения Национального агентства по регулированию в энергетике об увеличении тарифов на электроэнергию. И "рекомендовал" правительству принять меры, чтобы не допустить перекладывания политических решений прежней власти на плечи населения.

Возможно, эта рекомендация и спровоцировала резкие высказывания премьер-министра, не добавляющие конструктива в и без того сложную жизнь. Потому что сегодня стартовала предвыборная кампания на всеобщих местных выборах, и до 20 октября у коалиции ежедневно будет возникать более чем достаточно поводов для раздоров. Понятно, что эмоции здесь — не лучший советчик.

И в конце концов, как замечали соратники Майи Санду, демократия не предполагает предсказуемых результатов, вне зависимости от желаний политиков.

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