Глава Минюста Молдовы: надо проверить были ли попытки повлиять на судей КС

Министр юстиции республики допускает, что информация о том, как был избран председатель Конституционного суда, может стать основанием для аннулирования результатов этого голосования.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Глава Минюста Молдовы Олеся Стамате считает, что компетентные органы должны выяснить, не было ли попытки повлиять на судей Конституционного суда в процессе избрания председателя инстанции. Так она прокомментировала заявление члена КС Любы Шовы, которая в интервью одному из местных телеканалов заявила, что избрание Владимира Цуркана на пост председателя Конституционного суда было срежиссировано.

"Госпожа Шова сделала несколько заявлений, которые демонстрируют серьезность ситуации. Компетентные органы должны срочно отреагировать и установить были или нет попытки повлиять на судей КС, а причастные к этому должны быть привлечены к ответственности", - написала Стамате на своей странице в Facebook.

По ее мнению, представленная информация может стать основанием для аннулирования результатов избрания главы КС.

Шова рассказала, что получила в воскресенье от одного из сотрудников парламента сообщение, в котором якобы было сказано, чтобы она предложила кандидатуру Владимира Цуркана на пост председателя КС, а он назначит ее своим замом на период своего отсутствия.

В понедельник, 19 августа, судьи КС определились, кто займет пост председателя инстанции. Главой Конституционного суда стал Владимир Цуркан.

С критикой по поводу назначения Цуркана на этот пост выступила молдавский премьер Майя Санду. По ее мнению, есть обоснованные предположения, что процесс голосования был ошибочным. Она призвала членов КС публично заявить, кого именно они поддержали в рамках этого голосования. Впрочем, согласно Закону о Конституционном суде, судьи инстанции "обязаны сохранять в тайне вопросы, связанные с обсуждением и голосованием, не высказывать публично свое мнение и не давать консультации по вопросам компетенции Конституционного суда".

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что "в связи с избранием председателя Конституционного суда наиболее правильная и трезвая позиция политиков сейчас заключается в нейтральном и беспристрастном подходе к внутренним процессам КС, без личных предпочтений или публичной вражды".

По его словам, решения и выбор коллегии судей Конституционного суда находятся вне сферы влияния и политического вмешательства. "Только так мы сможем содействовать подлинной реформе правосудия", - считает президент.

Избрание нового состава КС

Напомним, что 16 августа 2019 года новые судьи КС принесли присягу перед парламентом, президентом Молдовы и Высшим советом магистратуры.

Сергей Цуркан были назначены конституционными судьями решением Высшего совета магистратуры, 30 июля 2019 года, Люба Шова и Николае Рошка были назначены постановлением правительства 15 августа 2019 года, а Домника Маноле и Владимир Цуркан были назначены на эту должность постановлением парламента 16 августа 2019 года.

В понедельник, 19 августа, судьи КС определились, кто займет пост председателя инстанции. Главой Конституционного суда стал Владимир Цуркан.

Как Конституционный суд остался без судей

Весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке в конце июня. Заявление было сделано через шесть дней после того, как ушел с поста судьи и председателя КС Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвинило cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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