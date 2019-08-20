Гречаная рассказала о позиции парламента Молдовы по сотрудничеству с Россией

Во время встречи председатель высшего законодательного органа республики и посол России обменялись мнениями по поводу активизации взаимоотношений на уровне парламентов.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная обсудила с послом России в республике Олегом Васнецовым двустороннее сотрудничество между странами.

Во время встречи обменялись мнениями об укреплении отношений молдавско-российского отношений сотрудничества, а также об активизации взаимоотношений на уровне парламентов", - написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Председатель парламента "подтвердила позицию законодательного органа Республики Молдова о необходимости укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией".

"В ходе беседы обсудили мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Молдовы от фашистской оккупации. Отмечу, что, по инициативе главы государства, мероприятия, посвященные памяти погибших в борьбе за освобождение Молдовы, будут проходить в столице и во многих городах страны", - добавила Гречаная.

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