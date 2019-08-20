Додон встретился с послом США: о чем говорил президент Молдовы с дипломатом

Глава республики рассказал, что обсудил с американским дипломатом несколько вопросов.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом США в республике Дереком Хоганом повестку двусторонних отношений.

Как написал Додон на своей странице в Facebook по итогам рабочей встречи с американским дипломатом, стороны пришли к общему мнению о необходимости интенсификации отношений между двумя странами по всем важнейшим направлениям.

"Отдельно рассмотрели детали моего предстоящего в сентябре рабочего визита в США, где пройдет первое с 2005 года выступление президента Республики Молдова на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется также проведение двусторонних встреч с зарубежными лидерами", - подчеркнул Додон.

По его словам, в ходе беседы с американским послом подтвердил приверженность администрации президента стратегии взвешенной внешней политики в условиях более тесного конструктивного взаимодействия исполнительной и законодательной власти Республики Молдова.

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