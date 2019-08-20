Нэстасе уподобил правящее большинство стакану с водой и маслом

Нэстасе назвал партнеров по коалиции разными, но пояснил, что пока все чувствуют "где край".

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Пока никто из правящего большинства не выходит за рамки, в Молдове сохранится равновесие. Так прокомментировал министр внутренних дел, лидер партии "Платформа DA", входящей в блок ACUM, Андрей Нэстасе отношения между партнерами по коалиции.

"Наша работа в рамках большинства – удовлетворительная. Мы, проевропейцы, и социалисты в этой коалиции как вода и растительное масло в одном стакане. Мы разные, у нас разные идеология, взгляды, принципы и ценности. Но пока никто не выходит за рамки, думаю, что сохранится стабильное равновесие", - сказал Нэстасе в эфире одной из местных радиостанций.

При этом лидер DA обратил внимание на тот факт, что смешения политических сил, входящих в правящее большинство, не случится, так как они слишком разные.

"У них (социалистов – ред.) другое политическое направление, идеология, геополитический вектор. Но мы сделаем так, чтобы принести свет в Молдову. Приоритет платформы DA и ACUM – реформирование юстиции. Процесс продвигается сложно. Но фундаментальные вещи не могут произойти за одну ночь, ни даже за месяц или два", - сказал Нэстасе.

При этом, по его словам, тема реформы юстиции и прокуратуры не может быть предметом торга. Также он выразил надежду, что скоро эти вещи прояснятся на всех уровнях, и будет обеспечена структурную реформу юстиции.

"Что касается отношений с президентом Игорем Додоном, это институциональное сотрудничество. Не было до сих пор момента, чтобы диалог пострадал в какой-то мере. Есть ряд тенденций, у общества есть ряд подозрений, но сейчас у меня нет претензий", - сказал Нэстасе.

Кроме того, он обратил внимание, что правительство, частью которого он является, - проевропейское.

"Правительство поставило цель - внедрить соглашение об ассоциации с ЕС, развивать стратегические отношения с Румынией и взаимовыгодное сотрудничество с Россией в области экономики и социальной сфере", - пояснил Нэстасе.

Дискуссии о новом соглашении между ПСРМ и ACUM

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной, призвав все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула на разногласия внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Позже лидеры политформирований PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе, заявили, что обсуждают с социалистами меры по внедрению реформ, и когда придут к общему знаменателю, то включат их в новое политическое соглашение, которое подпишут все три стороны.

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Глава республики также сообщал о том, что возможно подпись под соглашением поставит также и он, как гарант внедрения обозначенных в договоре реформ.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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