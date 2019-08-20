ЦИК решила, сколько можно пожертвовать претендентам на депутатские кресла

В четырех одномандатных округах состоятся парламентские выборы после того как ряд законодателей сложили свои полномочия.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия установила "потолок" для сумм, которые допускаются в качестве пожертвований на работу инициативных групп, создаваемых для поддержки кандидатов на новых парламентских выборах по одномандатным округам №№ 17, 33, 48 и 50.

Допустимый верхний предел переводов на банковский счет инициативной группы составляет 69 750 леев в рамках каждого одномандатного округа.

Кроме того, ЦИК установила общий потолок сумм, которые могут быть получены избирательным фондом кандидата на выборах. Предел финансовых средств, по решению избирательного органа, ограничен 2 092 800 леями для каждого из кандидатов.

Размер беспроцентного кредита, предоставляемого конкурентам на новых парламентских выборах, установлен в следующих пределах: для каждой политической партии, общественно-политической организации или избирательного блока – 50 тысяч леев; для каждого независимого кандидата – 10 тысяч леев.

Новые парламентские выборы в одномандатных округах № 17, 33, 48 и 50 состоятся 20 октября 2019 года.

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