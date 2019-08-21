Кандидаты в депутаты уже могут регистрироваться

Документы по регистрации кандидатов следует подавать в избирательную комиссию по одномандатному округу.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Со среды, 21 августа, стартует регистрация кандидатов на парламентские выборы, которые пройдут в четырех одномандатных округах 20 октября.

"Центральная избирательная комиссия объявляет, что сегодня начинается определение и регистрация кандидатов на парламентские выборы 20 октября в одномандатных округах №17, 33, 48 и 50", - сообщили в ЦИК.

Для регистрации кандидат должен предоставить не менее 500 и не более 1000 подписей своих сторонников с правом голоса в том округе, где он собирается баллотироваться. Для женщин эта цифра составляет от 250 до 500 подписей.

Документы по регистрации кандидатов следует подавать в избирательную комиссию по одномандатному округу.

Что надо знать о выборах 20 октября?

В четырех одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слобозии, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европе.

В 17 округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля парламент принял к сведению заявление о его отставке с поста депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

По 33 округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которая была утверждена в должности премьер-министра.

В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел.

Избранный по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

Также 20 октября в стране состоятся всеобщие местные выборы. Со 2 августа в стране стартовал избирательный период в преддверии голосования за примаров (мэров) и советников в 898 населенных пунктах республики.

В связи с этим на грядущих выборах нас ждут рекорды. К примеру, проживающие в ряде населенных пунктов Молдовы граждане на всеобщих местных и новых парламентских выборах, которые намечены на 20 октября, получат по пять бюллетеней для голосования.

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