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Правительство Республики Молдова

Правительство уволило более двух десятков госсекретарей

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Политика
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В правительстве заявили, что о расторжении контрактов чиновникам министерств было объявлено заранее.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Члены правительства на заседании в среду утвердили отставки 21 генерального секретаря и госсекретаря при министерствах. 

Заседание правительства
© Sputnik / Miroslav Rotari
Правительство Молдовы утвердило ряд назначений и отставок

Таким образом, с должности госсекретаря министерства внутренних дел освобожден Михаил Берегой, с постов госсекретарей Минэкономики и инфраструктуры - Юлия Костин, Юлиана Дрэгэлин и Виталие Тарлев, из Минфина уволены Габриела Кунева и Татьяна Иваничкина, из министерства иностранных дел и европейской интеграции - Михаил Кэпэцынэ, с должностей госсекретарей министерства образования, науки и исследований - Игорь Шаров, Раду Ребежа, Андрей Кистол и Анжела Кутасевич, из Минздрава - Борис Гылкэ, Родика Скутелник, Алена Сербуленко и Нэля Русу, из министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - Юрие Ушурелу, Дорин Андрос, Вячеслав Чернат, Василе Лука, Диана Круду и Валентина Цапеш (последняя переведена на другую должность при Минсельхозе). 

В то же время госсекретарем Минобороны стал Владимир Илиев. Как заявил министр Павел Войку, у Илиева 28-летний опыт военной службы, он полковник в запасе. Занимал руководящие должности в Миноборны и Генштабе Нацармии.

Еще в конце июля молдавский кабмин готовил увольнение нескольких десятков госсекретарей. Представители правящего большинства заявляли, что "на должности генеральных госсекретарей и госсекретарей ранее были назначены ставленники Демпартии", которые проявляли лояльность к этому политформированию.

Парламент Молдовы в июле 2017 года утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Кабмин состоит из премьера, первого замглавы правительства, вице-премьер-министров, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезли должности заместителей министра, их заменили госсекретари.

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