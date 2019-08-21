Спор из-за визита Шойгу в Молдову: Санду выступила с резким заявлением

Заседание правительства Молдовы началось с того, что глава правительства указала главе Миноброны республики на упущения, которые он допустил.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду раскритиковала министра обороны республики Павла Войку за несоблюдение технической процедуры при приглашении в страну главы Миноброны России Сергея Шойгу.

"Господин министр Войку, знаю, что у вас запланирована встреча с вашим коллегой из Российской Федерации господином Шойгу 24 августа. Так как Вы не сделали все необходимые по закону обращения, то этот визит не официальный. Правительство не вовлечено в этот визит. Кроме того, не могут быть подписаны официальные соглашения и документы", - сказала Санду.

По ее словам, "как любой иностранный гражданин господин Шойгу может посетить Республику Молдова в качестве частного лица".

"Но ваша встреча не может носить официальный характер. Вы не можете подписывать никакие соглашения. Вопрос в составе делегации, потому что, когда лицо приезжает в частном порядке, то оно не может сопровождаться целой делегацией", - добавила Санду.

Она обратилась к министру обороны со словами, что на будущее, когда он захочет пригласить гостей в Молдову с официальным визитом, то эти приглашения должны быть сделаны в соответствии с законом.

"Правительство должно быть оповещено в письменном виде заранее, соблюдены все процедурные обращения, чтобы обеспечить участие министерства иностранных дел и наших посольств для обеспечения повестки и протокола этих визитов. Соблюдение этих шагов подтверждает официальный характер какого-либо визита. Неисполнение этих процедур делает визит господина Шойгу неофициальным. То есть, этот визит носит частный характер", - сказала Санду.

Глава правительства также потребовала, чтобы министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску связался с посольством Молдовы в Москве и "вызвал для консультаций господина посла, чтобы прояснить, как все это произошло".

"Вернемся к этом разговору, чтобы установить обязанности, в связи с этим происшествием", - добавила Санду.

В конце июля этого года глава молдавского министерства обороны пригласил своего российского коллегу посетить с визитом республику. С таким предложением он выступил в рамках своего визита в Москву, где стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. В ходе встречи Войку отметил, что Россия стала первой страной, которая признала новое правительство Молдовы, и, тем самым, еще раз доказала, что является надежным союзником.

Войку был назначен на должность министра обороны Молдовы в июне этого года после формирования парламентской коалиции между Партией социалистов и блоком ACUM.

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