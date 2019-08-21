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Гречаная и Чебан заявили, когда ПСРМ готова подписать соглашение с ACUM

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Детали нового коалиционного соглашения обещали обнародовать, когда его подпишут.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Председатель Партии социалистов и спикер парламента Зинаида Гречаная заявила после заседания республиканского совета ПСРМ о том, что политформированию хватит мудрости сохранить действующее правящее большинство.

"Партия работает в коалиции. Мы поддерживали правительство, готовы и дальше работать в рамках этой коалиции. Приложим все усилия, чтобы коалиция сохранилась. Да, есть сложные моменты, но нам хватит мудрости и смелости, чтобы идти дальше, сохранить коалицию, провести корректно местные выборы во всей стране", - сказала Гречаная. 

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По ее словам, когда будет принято решение подписать соглашение с блоком ACUM, тогда будут раскрыты и его детали.

"Мы сообщим окончательно. Подпишем соглашение публично. Тогда вы узнаете все детали", - заявила лидер ПСРМ.

В свою очередь, вице-спикер Ион Чебан пояснил, что "элементы нового соглашения уже разработаны".

"Мы готовы подписать это соглашение хоть сейчас. Что мешает, нужно спрашивать не у нас", - заявил Чебан.

Дискуссии о новом соглашении между ПСРМ и ACUM

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной, призвав все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

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Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула на разногласия внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Позже лидеры политформирований PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе, заявили, что обсуждают с социалистами меры по внедрению реформ, и когда придут к общему знаменателю, то включат их в новое политическое соглашение, которое подпишут все три стороны.

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Глава республики также сообщал о том, что возможно подпись под соглашением поставит также и он, как гарант внедрения обозначенных в договоре реформ.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. 

Заседание парламента 10 июня
© Sputnik / Miroslav Rotari
Когда ПСРМ и ACUM подпишут новое соглашение и тайна секретного дополнения

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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