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Правительство Рекспублики Молдова

Правительство объявило траур — в дни 75-летнего юбилея освобождения Молдовы

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Политика
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Кабинет министров Майи Санду назвал 23 августа "Европейским днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов".

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Премьер-министр Майя Санду объявила, что 23 августа в Молдове будет отмечаться "Европейский день ​​памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов". Об этом Санду заявила на сегодняшнем заседании правительства.

Как уточнила пресс-служба кабинета министров, речь идет о "нацизме, сталинизме, фашистских и коммунистических режимах".

Памятник в честь освобождения Молдавии
© Sputnik / Яков Берлинер
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"С точки зрения жертв, не имеет значения, какой режим лишил их свободы, пытал или убил их, или в чем была причина этих действий, - заявила Майя Санду. - Однажды память всех жертв объединит общество вокруг понимания и признания страданий всех жертв и членов их семей и обеспечит, чтобы те, кто активно выступал против этих режимов и боролся против тирании и угнетения, не были забыты".

По решению правительства 23 августа объявлено днем траура с приспусканием государственных флагов. Также в этот день, в 10.00, кабинет министров и государственные органы проведут минуту молчания в память о всех жертвах.

Премьер-министр призвала прессу поддержать эту инициативу и также в 20.00, когда большинство граждан смотрят телевизионные программы, провести минуту молчания в память о погибших, депортированных, голодавших или подвергшихся пыткам.

Майя Санду объявила об этом решении в преддверии дней, когда в Молдове по инициативе президента Игоря Додона будет широко отмечаться 75-летие освобождения Молдовы советскими войсками от фашистских оккупантов в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции.

Ясско-Кишиневская операция 20 августа
© Sputnik / Vadim Rusu
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Праздничные мероприятия пройдут 23-25 августа, а 24 августа на центральной площади Кишинева состоится праздничный концерт.

Инициатива об учреждении "Европейского дня памяти жертв сталинизма и нацизма" принадлежит Европейскому парламенту, который предложил отмечать эту памятную дату 23 августа, в день подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом.

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Теги:
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