Додон обсудил с послом РФ детали празднования 75-летия освобождения Молдовы

Глава российского диппредставительства передал Игорю Додону приглашение Владимира Путина принять участие в праздновании юбилея Победы в Москве 9 мая 2020 года.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Президент РМ Игорь Додон обсудил с послом России Олегом Васнецовым подробности празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашистских оккупантов.

В соответствии с праздничной программой, в торжественных мероприятиях на Шерпенском плацдарме и в Кишиневе 24 августа запланировано участие министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, которые прибудут в нашу страну по приглашению президента Молдовы.

Также в ходе встречи российский посол вручил Игорю Додону официальное приглашение от Президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Собеседники констатировали "восходящую динамику" в двусторонних отношениях Молдовы и России и обменялись мнениями относительно проведения сентябрьского заседания молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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Игорь Додон выразил признательность российской стороне за оперативный ответ на просьбу президента РМ о расширении списка молдавских экономических агентов, которые получили право на экспорт товаров агропромышленного сектора в Российскую Федерацию.

Также президент Молдовы подчеркнул важность Второго Молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 19-20 сентября.

В сентябре ожидается рабочая поездка главы дипломатического ведомства Республики Молдова Николае Попеску в Москву, напомнил в этом контексте глава государства.

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