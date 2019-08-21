Думитру Робу обратился с запросом в КС — судьи под угрозой

Исполняющий обязанности генерального прокурора запросил разъяснение, могут ли судьи КС быть подвергнуты уголовному преследованию.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу обратился в Конституционный суд с запросом.

Врио генпрокурора просит магистратов разъяснить статью 137 Конституции Республики Молдова, в которой говорится об иммунитете членов КС: "Судьи Конституционного суда несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только Конституции."

Думитру Робу хочет знать, позволяет ли эта статья привлечь к уголовной ответственности членов КС как во время исполнения ими мандата, так и после его прекращения без предварительного разрешения Конституционного суда.

Напомним, что в начале августа приказом врио генерального прокурора Дмитрия Робу было возбуждено уголовное дело в связи с попыткой узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK