Лянкэ решил отказаться от статуса лидера Европейской народной партии Молдовы

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Экс-премьер Молдовы Юрий Лянкэ объявил об уходе с поста руководителя Европейской народной партии страны. Об это он написал на своей странице в Facebook.

"Как и было объявлено на Национальном политическом совете, вместе с истечением де-юре, согласно уставу, мандата председателя Европейской народной партии Молдовы, 26 июля решил отказаться и де-факто от руководства партии, которую я имел честь возглавлять", - написал Лянкэ на своей странице в Facebook.

Свое решение он пояснил тем, что занят многочисленными делами, в том числе, политической деятельность в Румынии. Как считает Лянкэ, партия нуждается в перезагрузке.

По его словам, исполнять обязанности главы партии до того, как конгресс примет решение по поводу нового руководства политформирования, будет Еуджен Стурза (экс-министр обороны Молдовы). Стурза, кстати, занимает пост вице-председателя ЕНПМ.

Европейская народная партия Молдовы была образована в республике в 2015 году. Тогда же ее возглавил Лянкэ.

В августе этого года специальная комиссия парламента по расследованию нарушений в банковском секторе потребовала возбудить уголовные дела по факту служебной халатности в отношении экс-премьера Юрия Лянкэ, бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану, экс-спикера парламента Андриана Канду и бывшего министра финансов Анатола Арапу.

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