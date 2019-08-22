19:40 22 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.79
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Юрие Лянкэ Кабинет

Лянкэ решил отказаться от статуса лидера Европейской народной партии Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
101 0 0

Бывший премьер-министр республики объяснил свое решение покинуть пост главы политформирования.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Экс-премьер Молдовы Юрий Лянкэ объявил об уходе с поста руководителя Европейской народной партии страны. Об это он написал на своей странице в Facebook.

"Как и было объявлено на Национальном политическом совете, вместе с истечением де-юре, согласно уставу, мандата председателя Европейской народной партии Молдовы, 26 июля решил отказаться и де-факто от руководства партии, которую я имел честь возглавлять", - написал Лянкэ на своей странице в Facebook.

Свое решение он пояснил тем, что занят многочисленными делами, в том числе, политической деятельность в Румынии. Как считает Лянкэ, партия нуждается в перезагрузке.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду о должности вице-премьера по евроинтеграции: её придумали для Лянкэ

По его словам, исполнять обязанности главы партии до того, как конгресс примет решение по поводу нового руководства политформирования, будет Еуджен Стурза (экс-министр обороны Молдовы). Стурза, кстати, занимает пост вице-председателя ЕНПМ.

Европейская народная партия Молдовы была образована в республике в 2015 году. Тогда же ее возглавил Лянкэ.

В августе этого года специальная комиссия парламента по расследованию нарушений в банковском секторе потребовала возбудить уголовные дела по факту служебной халатности в отношении экс-премьера Юрия Лянкэ, бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану, экс-спикера парламента Андриана Канду и бывшего министра финансов Анатола Арапу.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Расследование банковской кражи: депутаты могут заслушать Филата


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водохранилище Костешты-Стынка у села Вэратик
Тайна "Cкалы любви" и другие невероятные пейзажи севера Молдовы - фото
Лавров напомнил о деле Вышинского после вопроса об украинских моряках
Лавров напомнил журналистам, за что арестовали Кирилла Вышинского - видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться