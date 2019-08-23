В молдавском парламенте появились три новых депутата

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Конституционный суд на заседании в пятницу утвердил мандаты трех депутатов, которые заменили парламентариев, ранее объявивших о том, что отказываются от депутатских кресел.

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"Конституционный суд постановил объявить избранными в качестве депутатов парламента Республики Молдова и утвердить мандаты депутатов Руксанды Главан от Демпартии, Сергея Катаранчука от блока ACUM и Игоря Химича от "Партии "Шора". Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу с момента провозглашения", - сказал глава КС Владимир Цуркан.

Три места в высшем законодательном органе республики стали вакантными после того, как парламент принял к сведению заявления об отставке депутата от фракции демократов Отилии Дрэгуцану и парламентария от блока ACUM Лилианы Онофрей-Николаеску, а также депутата от "Партии "Шора" Марии Албот. Все они прошли в парламент по спискам политформирований.

Выборы в парламент

Граждане республики 24 февраля 2019 года впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

После признания мандатов депутатов места в парламенте распределились следующим образом: социалисты получили 35 кресел, демократы – 30, депутаты от блока ACUM (в него входят партии PAS-DA) – 26, депутаты от Партии "Шор" – 7 и еще трое независимых парламентариев.

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