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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон

Молдова ждет ревизора: советник лидера США по нацобороне едет в Кишинев

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Глава правительства сообщила, что в начале сентября она вместе с делегацией кабинета министров отправится с визитом в США.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон прибывает в Молдову с визитом на следующей неделе. Об этом сообщила премьер республики Майя Санду.

"На следующей неделе Республику Молдова посетит советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон. Факт того, что чиновник такого ранга посетит нашу страну, – это серьезный сигнал поддержки для Молдовы", - написала Санду на своей странице в Facebook.

По ее словам, в начале сентября она вместе с делегацией правительства отправится с визитом в США.

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© AP Photo / Alex Brandon
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"Наш приоритет - углубление стратегического диалога с США, сотрудничество в ключевых областях, привлечение инвестиций и создание рабочих мест для сограждан у нас дома", - отметила премьер.

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Санду считает, что в течение многих лет Молдова была изолирована на международном уровне, но сейчас ситуация изменилась, и многие внешние партнеры проявляют интерес к республике.

По данным правительства, визит Болтона в Молдову запланирован на 29 августа, а поездка молдавской делегации в Штаты намечена на 31 августа - 4 сентября.

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