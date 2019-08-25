Нэстасе заявил, что пойдет на выборы в блоке с партией Майи Санду

В ближайшее время будет зарегистрирован избирательный блок и определены кандидаты от блока на местных и парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Платформа "Достоинство и правда" (DA) пойдет на выборы в блоке с партией "Действие и справедливость" (PAS) Майи Санду. Об этом заявил руководитель DA, министр внутренних дел Андрей Нэстасе после заседания политического совета формирования.

На брифинге для прессы Андрей Нэстасе заявил, что предстоит зарегистрировать избирательный блок ACUM и определить кандидатов на местных выборах и новых парламентских выборах в одномандатных округах.

В Молдове 20 октября пройдут всеобщие местные выборы. В этот же день в четырех одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 в Западной Европе.

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