Додон: не думаю, что Молдова станет частью Евросоюза

Глава государства считает, что соглашение с Евросоюзом надо использовать для улучшения ситуации в Молдове, кроме того, следует налаживать отношения с Россией и СНГ.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил, что Европа не готова к расширению, а единственный выход для таких стран, как Молдова, - развивать отношения со всеми внешними партнерами.

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"Считаю, что мы должны жить в хороших отношениях со всеми. Мы не должны быть разменной монетой в геополитических битвах больших игроков – России, США, ЕС", - сказал глава государства.

Именно поэтому, как пояснил Додон, он всегда говорил, что наша страна не будет дружить с кем-то против кого-то.

"Да, у нас есть подписанное с ЕС соглашение, которое мы воспринимаем как возможность изменить ситуацию и качество жизни в Молдове. Не думаю, что Молдова станет частью Европейского союза. Европа сама не готова к расширению, там об этом открыто говорят. Некоторые страны уходят из Евросоюза, но соглашение, которое у нас есть с ЕС, – шанс воспользоваться опытом Европы, где-то и их финансами, чтобы поменять ситуацию в Республике Молдова", - пояснил президент.

При этом, глава государства напомнил, что Молдова также является членом СНГ и получила статус наблюдателя при ЕАЭС.

"Мы первая страна, которая получила статус наблюдателя. И мы должны развивать эти отношения. Это наши традиционные рынки, наши братья. И по этому направлению надо возвращать стратегическое партнерство. Думаю, что это единственный выход для таких стран, как Молдова", - добавил Додон.

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По мнению президента, "как только будет принято решение быть с кем-то геополитически против кого-то, это будет большая проблема для нашей страны".

"Тогда произойдет раскол, либо начнется дестабилизация внутри. В таких странах, как Молдова, где общество разделено примерно 50 на 50, половина – за сближение с Европой, половина – за то, чтобы мы были ближе к РФ и СНГ, попытка ставить нас перед фактом "или - или", всегда приведет к дестабилизации", - заключил глава государства.

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