Санду рассказала, когда ПСРМ и ACUM подпишут новое соглашение

Глава правительства обратила внимание на то, что должно предшествовать заключению нового соглашения между партнерами по коалиции.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду рассказала, когда может быть подписано новое соглашение между Партией социалистов и блоком ACUM.

"Предстоящее к подписанию соглашение должно базироваться на реформах, которые надо будет внедрить правительству и которые депутаты обязуются поддержать, голосуя за законы и другие решения", - заявила Санду журналистам в понедельник.

По ее словам, между партнерами по коалиции состоялись предметные обсуждения, касающиеся реформ юстиции и прокуратуры.

"Когда завершим дискуссии по реформе юстиции сможем говорить и о подписании соглашения. Не раньше", - сказала Санду.

А вот по поводу сроков, когда это может произойти, глава правительства не была столь категорична. "Могу сказать, что на этой неделе мы публично представим концепцию реформ юстиции и прокуратуры", - пояснила она.

Ранее председатель Партии социалистов и спикер парламента Зинаида Гречаная после заседания республиканского совета ПСРМ заявила, что политформированию хватит мудрости сохранить действующее правящее большинство.

Дискуссии о новом соглашении между ПСРМ и ACUM

В свою очередь, председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной, призвав все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула на разногласия внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Позже лидеры политформирований PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе, заявили, что обсуждают с социалистами меры по внедрению реформ и, когда придут к общему знаменателю, то включат их в новое политическое соглашение, которое подпишут все три стороны.

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Глава республики также сообщал о том, что возможно подпись под соглашением поставит также и он, как гарант внедрения обозначенных в договоре реформ.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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