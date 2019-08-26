Как выстраивать политику коалиции ПСРМ-ACUM - советы экс-президента Молдовы

Второй президент Молдовы Петр Лучинский проанализировал политическое будущее правящего большинства, а также назвал шаги, которые уберегут союз ПСРМ и ACUM от распада.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Первое, что должны сделать представители новой правящей коалиции, это начать широкий диалог с гражданами о том, как дальше строить Молдову, какие меры предпринять для того, чтобы жизнь в стране улучшилась. Об этом в эфире радиостудии Sputnik заявил второй президент республики Петр Лучинский.

"На реализацию тех целей, которые они поставили перед собой, им необходимо работать ежедневно все последующие 8 лет. Они должны показать людям, что способны изменить что-то в экономическом развитии страны. Но и люди не должны ждать сиюминутных результатов, на проведение реформ необходимо время", - уточнил экс-президент.

По мнению бывшего главы государства, обещания, с которыми вышли представители новой власти к гражданам, должны выполняться, в общество есть запрос на такие перемены.

"У них должен быть четкий план реформ по каждой из отраслей. Ничего страшного, если первые результаты деятельности нового правительства будут позже. Я смотрю на представителей новой власти и сочувствую им, им очень тяжело. Общество торопит их, просит быстрее решать вопросы. Люди должны понимать, что все не делается так быстро", - заявил Лучинский.

Коснулся экс-президент и вопросов соблюдения рекомендаций, получаемых от экспертов из Европы. По его мнению, законодательство должно приниматься, исходя из интересов Молдовы и ее граждан, необходимости модернизации отраслей экономики и получения конкретных результатов, а не базируясь лишь на советах извне.

Крайне сложно будет решить и проблему деолигархизации страны, уверен Лучинский, поскольку разрыв между политическими элитами и простым народом крайне велик.

"Если они говорят о деолигархизации - это очень глубокие вещи. Им необходимо изменить в корне законодательство республики. Проводить этот процесс с такими законами будет очень сложно", - подчеркнул собеседник.

Социальная политика, забота о пожилых людях также должна стать приоритетом политики новой власти, считает экс-президент. По его словам, изыскать резервы для этого можно и нужно. Но главное - необходимо избегать разногласий даже по самым незначительным вопросам, тогда парламентский союз будет надежным и устойчивым, заключил Лучинский.

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