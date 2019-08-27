Попеску анонсировал совместное заседание правительств Молдовы и Румынии

Министр иностранных дел и европейской интеграции встретился в Бухаресте со своим румынским коллегой.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску объявил, что совместное заседание правительств Республики Молдова и Румынии состоится в ближайшее время.

"Мы очень часто встречаемся и много общаемся с нашими румынскими друзьями, потому что хотим решить проблемы людей по обе стороны Прута", - написал глава молдавского дипведомства в Facebook.

Нику Попеску в третий раз побывал в Бухаресте с официальным визитом. Он обсудил со своим румынским коллегой Рамоной Мэнеску вопросы активизации молдо-румынских отношений и поддержки Румынией европейского курса Республики Молдова, сообщил Попеску.

"Мы договорились с г-жой Мэнеску, что мы будем обсуждать вопросы энергетической безопасности, качественной инфраструктуры и доступных телекоммуникаций. Поскольку встреча состоялась накануне Дня независимости Республики Молдова, мы подчеркнули, что очень хотели бы, после того, как получили политическую и экономическую независимость, получить и независимость энергетическую".

Министры договорились, что Рамона Мэнеску посетит Кишинев, как только будет сформирована повестка дня.

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