18:42 27 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Нику Попеску

Попеску анонсировал совместное заседание правительств Молдовы и Румынии

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
23 0 0

Министр иностранных дел и европейской интеграции встретился в Бухаресте со своим румынским коллегой.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску объявил, что совместное заседание правительств Республики Молдова и Румынии состоится в ближайшее время.

"Мы очень часто встречаемся и много общаемся с нашими румынскими друзьями, потому что хотим решить проблемы людей по обе стороны Прута", - написал глава молдавского дипведомства в Facebook.

Нику Попеску в третий раз побывал в Бухаресте с официальным визитом. Он обсудил со своим румынским коллегой Рамоной Мэнеску вопросы активизации молдо-румынских отношений и поддержки Румынией европейского курса Республики Молдова, сообщил Попеску.

"Мы договорились с г-жой Мэнеску, что мы будем обсуждать вопросы энергетической безопасности, качественной инфраструктуры и доступных телекоммуникаций. Поскольку встреча состоялась накануне Дня независимости Республики Молдова, мы подчеркнули, что очень хотели бы, после того, как получили политическую и экономическую независимость, получить и независимость энергетическую".

Министры договорились, что Рамона Мэнеску посетит Кишинев, как только будет сформирована повестка дня.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Попеску: посольство Молдовы не перенесено из Тель-Авива в Иерусалим
Эксперт о заявлении главы МИДЕИ: не думаю, что Попеску выразил общее мнение
Теги:
МИДЕИ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня независимости в Молдове
Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости
Огромная честь – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
"Огромная честь" – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться