22:23 27 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Igor Dodon

Игорь Додон: не стоит выводить идеологию на уровень государственной политики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
51 0 0

Глава государства считает, что решение правительства объявить государственные дни траура было идеологическим.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Решение правительства объявить день траура в преддверии Дня освобождения Молдовы от фашизма было идеологическим, заявил Игорь Додон в эфире одного из национальных телеканалов.

Выступая в программе, приуроченной к празднованию Дня независимости, президент РМ, отвечая на вопрос ведущего, выразил недоумение тем, что в правительстве не сумели удержаться от использования государственных постов для продвижения собственной идеологии.

Церемония в Шерпенах в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашизма
© Sputnik / Miroslav Rotari
Никто не забыт, ничто не забыто: в Молдове вспоминали героев-освободителей

"Давайте проясним для людей то, что я сказал и руководству правительства. Понимаю, что у вас есть специфические идеологические подходы. Но не надо пытаться переносить эти подходы на уровне государственной политики, — сказал Игорь Додон.

Он подчеркнул, что со своей стороны, не объявил 24 августа, когда празднуется День освобождения Молдовы от фашизма, государственным праздником.

"Я не подписал президентский декрет об объявлении 24 августа праздничным днем. А возможно, надо было. Я не использовал государственный пост и свое право президента, чтобы не вбивать клин в обществе. Вместе с тем мы организовали масштабную программу мероприятий к этому празднику", — отметил глава государства.

"Почему в правительстве настаивали на том, чтобы объявить дни траура, я не понимаю такого подхода. Если существует какая-то своя идеология, ее нужно использовать в своем кругу. Не переводить на уровень государственной политики, нормативных актов", — подчеркнул Игорь Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Лидер Приднестровья готов обсудить с Игорем Додоном вопросы экономики
Додон: не думаю, что Молдова станет частью Евросоюза
Додон рассказал о возможном официальном визите Шойгу в Молдову
Теги:
Игорь Додон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня независимости в Молдове
Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости
Огромная честь – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
"Огромная честь" – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться