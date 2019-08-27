Игорь Додон: не стоит выводить идеологию на уровень государственной политики

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Решение правительства объявить день траура в преддверии Дня освобождения Молдовы от фашизма было идеологическим, заявил Игорь Додон в эфире одного из национальных телеканалов.

Выступая в программе, приуроченной к празднованию Дня независимости, президент РМ, отвечая на вопрос ведущего, выразил недоумение тем, что в правительстве не сумели удержаться от использования государственных постов для продвижения собственной идеологии.

"Давайте проясним для людей то, что я сказал и руководству правительства. Понимаю, что у вас есть специфические идеологические подходы. Но не надо пытаться переносить эти подходы на уровне государственной политики, — сказал Игорь Додон.

Он подчеркнул, что со своей стороны, не объявил 24 августа, когда празднуется День освобождения Молдовы от фашизма, государственным праздником.

"Я не подписал президентский декрет об объявлении 24 августа праздничным днем. А возможно, надо было. Я не использовал государственный пост и свое право президента, чтобы не вбивать клин в обществе. Вместе с тем мы организовали масштабную программу мероприятий к этому празднику", — отметил глава государства.

"Почему в правительстве настаивали на том, чтобы объявить дни траура, я не понимаю такого подхода. Если существует какая-то своя идеология, ее нужно использовать в своем кругу. Не переводить на уровень государственной политики, нормативных актов", — подчеркнул Игорь Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK