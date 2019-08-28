Пока вы спали: визиты Додона, возвращение России в G7, решение Пентагона

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КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Члены правительства посетят в сентябре Москву. Об этом президент Игорь Додон сообщил одному из местных телеканалов.

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По его словам, задачу о необходимости сбалансированных отношений с иностранными партнерами власти страны не ставили перед собой последние 10 лет.

"Последние три года проводилась откровенно антироссийская политика. Новому правительству нужно восстанавливать отношения со всеми зарубежными партнерами", - сказал Додон.

В начале сентября Додон посетит Брюссель, Москву и США. Во второй половине сентября ожидается визит в Москву премьер-министра Майи Санду.

В центре внимания визитов в Россию - новый контракт на поставки российского газа, а также торговые отношения.

Пентагон одобрил строительство 32 километров стены

Речь идет о 32 километрах дополнительного пограничного ограждения, дорог и освещения на границе с Мексикой.

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Суд в Калифорнии постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировала администрация.

Как отмечается, строительство дополнительного барьера стало возможным благодаря тому, что "расходы по контракту ниже, чем ожидалось".

В результате дополнительные 32 километра ограждения появятся в штатах Аризона и Калифорния, сообщает РИА Новости.

Строительство заграждений и стены на границе являлось одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

США будут работать над возвращением России в G7

Администрация США займется возвращением России в G7.

"Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента", - заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью американским телеканалам.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. Глава Белого дома подчеркивал, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР.

Отмечается, что японский премьер Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, однако с Трампом согласился глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.

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Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014-м он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей

Распоряжение об эвакуации получили люди в префектурах Сага, Фукуока и Нагасаки.

Под угрозой разрушения оказались свыше 355 тысяч жилищ в 14 городах.

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Ранее появились сообщения о трех погибших японцах в потоках вышедших из берегов рек. Затоплена железнодорожный вокзал города Сага.

Сильные дожди ожидаются в течение ближайших суток на севере острова Кюсю и других районах вплоть до Токио. Дожди последовали в Японии за продолжительным периодом летней жары.

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