Болтон прибывает в Кишинев: с кем встретится советник лидера США

КИШИНЕВ, 28 авг - Spunik. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибывает с официальным визитом в Кишинев. В четверг ранним утром американского чиновника встретит молдавский премьер Майя Санду.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, диалог официальных лиц намечен на 08.15. После беседы Санду и Болтон дадут пресс-конференцию.

Повестка переговоров главы кабинета министров Молдовы и советника американского лидера не разглашается.

Ранее Санду заявляла, что приоритет правительства - "углубление стратегического диалога с США, сотрудничество в ключевых областях, привлечение инвестиций и создание рабочих мест для сограждан у нас дома".

По ее мнению, в течение многих лет Молдова была изолирована на международном уровне, но сейчас ситуация изменилась, и многие внешние партнеры проявляют интерес к республике.

У Болтона запланировано турне по Восточной Европе. Он уже посетил Украину, а после Молдовы намерен отправиться в Республику Беларусь. К слову, на 31 августа - 4 сентября намечен визит молдавской делегации во главе с премьером Санду в США.

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