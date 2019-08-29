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МИД ПМР

У Кишинева и Тирасполя появилась новая тема для переговоров

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Об этом говорили на встрече руководитель внешнеполитического ведомства приднестровского региона Виталий Игнатьев и глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе на встрече глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев и руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх обсудили ситуацию с разработкой карьера в Дубоссарском районе. Диалог состоялся в рамках визита главы миссии в регион, на площадке МИД непризнанной ПМР.

"К сожалению, ситуация в отношениях с Кишиневом не становится проще, и мы наблюдаем определенные предпосылки к ее ухудшению. Проблем становится все больше, в нашей повестке теперь появилась тема карьера", - сказал Игнатьев.

ОБСЕ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства региона, Виталий Игнатьев подтвердил концептуальный настрой Приднестровья на решение всех проблем исключительно за столом переговоров и окончательную реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также желание провести предстоящее заседание в формате "5+2" максимально содержательно.

"Приднестровская сторона ожидает ответа от представителей Молдовы на приглашение провести встречу политпредставителей в формате "1+1" в Тирасполе ввиду накапливающихся проблемных вопросов, которые требует неотложного решения", - отметил он.

Игнатьев также выразил надежду на интенсификацию встреч на уровне экспертных групп после завершения внутренних кадровых перестановок в Кишиневе.

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Теги:
переговоры, переговоры "5+2", Приднестровье


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