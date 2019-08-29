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Джон Болтон и Майя Санду

Санду после встречи с Болтоном: мы обсудили безопасность и оборону

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Помощник президента США по национальной безопасности встретился с премьер-министром Молдовы в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. На встрече премьер-министра Майи Санду с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном обсуждалась тема "укрепления сектора безопасности и обороны".

Визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в Молдову
© Sputnik / Miroslav Rotari
Болтон встречается в Кишиневе с руководством Молдовы

Об этом Санду заявила на брифинге после встречи.

"Этот визит стал подтверждением того, что США являются стратегическим партнером Молдовы", — заявила премьер. Санду сообщила, что на встрече обсуждалась тема "укрепления сектора безопасности и сектора обороны, что имеет ключевое значение для обеспечения независимости и территориальной целостности страны".

Джон Болтон и Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Джон Болтон и Майя Санду

Болтон прибыл в Кишинев>>>

Премьер-министр также заявила, что среди приоритетов правительства — подготовка к подписанию нового Индивидуального плана действий по сотрудничеству Молдова-НАТО и переход ко второй фазе инициативы по укреплению обороноспособности Республики Молдова, которую правительство реализует в сотрудничестве с военными структурами США.

Джон Болтон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Джон Болтон

"Помощь США в модернизации сектора безопасности и обороны сегодня достигает примерно 15 миллионов долларов в год", — сказала Санду.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Кишинев с кратким визитом для встречи с руководством Молдовы. Визит состоялся в рамках турне Болтона по Восточной Европе.

 

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Теги:
Джон Болтон


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